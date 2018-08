Policisté zatkli po 20 letech Nizozemce podezřelého z vraždy jedenáctiletého hocha

Barcelona/Amsterodam Po dvaceti letech pátrání byl ve Španělsku zatčen Nizozemec podezřelý z vraždy 11letého chlapce. Identitu a fotografii podezřelého zveřejnili minulý týden nizozemští vyšetřovatelé, podle nichž DNA 55letého Jose Brecha odpovídá vzorku z chlapcova oblečení a těla. Muže na fotografii poznal jiný Nizozemec, který žije ve Španělsku, a upozornil místní policii. Ta Brecha v neděli zatkla nedaleko Barcelony. Podezřelý souhlasil s vydáním do Nizozemska, informovala agentura AFP.

Jedenáctiletý Nicky Verstappen zmizel v srpnu 1998 ze svého stanu na dětském táboře na jihu Nizozemska. Jeho tělo bylo nalezeno následující den v lese. Jednou z mála stop, které vyšetřovatelé získali, byl vzorek cizí DNA nalezený na chlapcově oblečení a těle.

This man, Jos Brech is wanted, he’s the prime suspect in the 20 year old murder case of 11 year old Nicky Verstappen. He’s on the EU most wanted list. He was last seen in the Vosges area in France. If you have seen him or have any tips, call the police immediately! pic.twitter.com/G41EJBC3pc