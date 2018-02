PETRÁČEK: Politici bez holínek. Proč budou mít smysl výstrahy před hrozbou sucha

Je dobře, že se vláda zabývá suchem. Že – jak jsme informovali v pátečních LN – se mají vyhlašovat stavy pohotovosti vůči hrozbě sucha, jak se to léta dělá u hrozby povodní. A že se tím vláda zabývá už v době, kdy akutní sucho nehrozí, tedy v zimě.

Už ve škole nás učili, že nejsušším kontinentem není Afrika, jak by se zdálo podle Sahary, ale Antarktida. Tam se vertikální srážky prakticky nevyskytují. Ano, sucho je téma, i když slunce zrovna nepraží, třeba právě teď.



A kdo si to nepamatuje ze školy, připomněl si to před dvaceti lety, když záplavy ukončily stoleté „povodňové sucho“. Tehdy se začalo argumentovat, že sucho je druhou stranou mince povodní. Že patří k příznakům rozkolísanosti podnebí, ať už jí říkáme jakkoliv a ať ji přičítáme aktivitě člověka, aktivitě Slunce či něčemu jinému. Dnes už je to běžný poznatek na základě zažité zkušenosti.



To ale neznamená, že hrozbu sucha lze laicky odhadnout alespoň tak spolehlivě jako hrozbu velké vody. Trvají-li dlouho deště, člověk nemusí být hydrolog, aby uvažoval o riziku. Sám vidí stoupající hladiny řek, potoků či rybníků. A nepodceňujme sebevzdělávání lidí. Po zkušenostech z let 1997, 2002 a dalších mnozí tuší, že třeba výrazná tlaková níže nad Balkánem, která dopraví vlhký vzduch z Černého moře nad střední Evropu, kde se zacyklí, hrozí pěknou neplechou. U sucha to tak očividné není. Jeho hrozbu neukážou animované mapy v televizi jako v případě postupu frontálních srážek. Ukáže ji až pohled na hladinu vody ve studni. I proto se budou úředně vyhlašovat stupně bdělosti, respektive pohotovosti.

Sucho je fenomén neideologický. Kašle na to, co o něm říkají politici. Samo se ohlašuje nepozváno. Postupuje pomalu a plíživě. Politikům, kteří se chtějí zviditelnit, dávají šanci povodně. Stačí nazout holínky a vyrazit před kamery k běsnící vodě stylizován do role záchranáře. Ale na vlně sucha se politik nezviditelní. Bude-li chodit po poli a zachmuřeně hledět na rozpraskanou půdu, nikoho tím nedojme. I proto je dobře, že se vláda suchem zabývá už teď.