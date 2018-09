Politici se letos na plakátech odvázali. Často slibují nesplnitelné, hodnotí předvolební kampaň experti

PRAHA Do komunálních voleb zbývá necelý měsíc a kampaň se pozvolna přesouvá do závěrečné fáze. Strany a hnutí ovšem už několik týdnů bojují o přízeň voličů ve veřejném prostoru. Billboardy, plakáty a různé poutače „zdobí“ takřka každou ulici. Podle marketingových odborníků do nich politici letos investovali více peněz a odvázali se ve slibech.

Experti na politický marketing oslovení serverem Lidovky.cz se shodují, že více finančních prostředků vložených do kampaně se odrazilo i v nápadech a na kvalitě provedení stranických poutačů. „Rozhodně jsou lepší fotky a je čistá grafika,“ chválí politoložka Anna Shavit (dříve Matušková).



„Zároveň se tam ale mnohdy snaží dostat možná až moc informací, které třeba z auta nestihnete přečíst,“ dodává vzápětí. Novinkou podle jejích slov je, že některé strany dávají předem velmi jednoznačně najevo, který z kandidátů se v případě úspěchu ve volbách stane starostou.

Podle Denisy Hejlové, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK, se politici letos ve větší míře prezentují s naprosto nesplnitelnými, nekonkrétními a často nerelevantními sliby.

„Například ČSSD neustále slibuje zlevňování, ale to není to hlavní, co obyvatele trápí. Ti by mnohdy upřednostnili raději řešení problémů než zlevňování okrajových věcí,“ tvrdí. Dále zmiňuje také Zelené, kteří by v Praze rádi ubytovali pět tisíc uprchlíků. Na komunální úrovni jde ale o takřka nerealizovatelný závazek, s nímž navíc zaujmou minoritní část elektorátu.

Předvolební sliby sociální demokracie v hlavním městě.

Hejlová se zároveň domnívá, že až na ANO nedokázala žádná velká politická strana sladit svá marketingová sdělení s cílovou skupinou voličů. Upozorňuje však, že je tomu tak především kvůli tomu, že ANO funguje na jiných principech rozhodování, které mu umožňují prosazovat marketing centrálně lépe než politickým stranám s delší historií.



Hnutí premiéra Andreje Babiše vstoupilo do voleb s kampaní, která nese název Naši lídři mají číslo na Babiše. „Tradičně má billboardy dobře zpracované. Letošní kampaň v rámci sjednocení vizuálů ale dohnalo ANO do extrémů. V rámci billboardů pouze mění fotku leadera a upravuje slogan, fotka Babiše ale všude zůstává stejná,“ všímá si Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Petr Stuchlík má číslo na můj mobil, tvrdí premiér Andrej Babiš v předvolební kampani.

To, že kandidáti mají na Babiše číslo a mohou se tak s premiérem rychle spojit, může být dle Králové vnímáno jako záruka, že se budou věci rychle hýbat. „Na druhou stranu – i podle billboardů - mají to číslo už teď, takže argumentačně to trochu pokulhává,“ říká. Podle Hejlové se nabízí otázka, zdali je správné, aby speciální výhody u předsedy vlády měli pouze komunální politici z ANO.

Obě odbornice na politický marketing se nicméně shodují, že na voliče Andreje Babiše bude tato kampaň fungovat. Lidé volící ANO prý totiž volí Babiše, i když na danou funkci zrovna nekandiduje. Výjimku by dle Hejlové mohla představovat Praha, kde voliče může ovlivnit osoba současné primátorky Adriany Krnáčové (ANO), jež byla v uplynulých měsících terčem kritiky zejména kvůli neuspokojivé dopravní situaci v metropoli.

„V komunálních volbách se hodně liší elektorát ve městě a v malých obcích. V malých obcích záleží více než na straně na tom, jestli lidé znají historii daného kandidáta, jeho charakter, povahu a vědí, jestli mu mohou věřit, nikoliv jeho sliby. V Praze se lidé více rozhodují podle značky a image své strany, protože kandidáty neznají tolik osobně,“ míní Hejlová.



Komunální volby jsou tradičně zdrojem také svébytných předvolebních materiálů. A to právě zejména proto, že kampaně často nejsou řízeny centrálně stranami, nýbrž jejich zástupci v jednotlivých městech. „Ne vždy se to děje pouze u malých stran - letos jsme už zaznamenali bizarní materiály SPD a KDU-ČSL,“ přibližuje Králová.



Výběr takových poutačů přikládáme níže:

Nemáme se za co stydět a nebudeme nic skrývat, tvrdí havířovští kandidáti za Nezávislé a Zelené, zatímco se kryjí cedulí.

Pro pro Hradiště? ANO Vám to garantuje!

Byt pro každého zdarma? Olympiáda v Ostravě? Pro Lepší a čistou Ostravu žádný problém.

Budete volit ČSSD? Budeme mít za to odpady zdarma, slibují voličům liberečtí sociální demokraté.