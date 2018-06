Politici sledují fotbalový šampionát. Komu fandí Kalousek, Okamura, Klaus mladší či Němcová?

PRAHA V Rusku ve čtvrtek odstartovalo fotbalové mistrovství světa. I tentokrát, už potřetí v řadě, nebude mít český fanoušek možnost fandit reprezentantům své země. Vyjádřit přízeň ale bude moct jinému z 32 národních mužstev z celé planety. Komu budou přát čeští politici?

Padesáti předním představitelům tuzemské politické scény položila redakce serveru Lidovky.cz dva totožné dotazy: Budou na šampionátu při neúčasti české reprezentace fandit jinému mužstvu? Případně proč?



Do ankety se nakonec zapojila více než polovina z oslovených politiků. Oblíbení jsou mezi českými zákonodárci Angličané, Argentinci nebo Brazilci. Někteří nemají žádné favority a chtějí si jen užít fotbal světové úrovně. Jiní šampionát sledovat nebudou.



Kdo je příznivcem outsiderů? Kdo chtěl být v mládí sportovním komentátorem? A kdo má naopak problémy s jejich „myšlenkami“?

Mají favorita

Václav Klaus mladší, poslanec (ODS)

„Tak nějak tradičně přeji Argentině, Itálii a vždy i nějaké menší zemi, co hraje hezký fotbal. Ale jak tam nejsou naši, tak to moc neprožívám.“



Jan Hamáček, místopředseda sněmovny (ČSSD)

„Budu držet palce Anglii. Zamlada jsem tam studoval a tudíž je to do jisté míry můj druhý domov.“



Ilja Šmíd, ministr kultury

„Líbí se mi styl hry Německa, v jeho úspěch věřím. A držím palce Chorvatsku, kvůli mým přátelům.“



Chorvaté vedeni kapitánem Lukou Modričem patří k černým koňům šampionátu.

Jan Veleba, senátor (SPO)

„Za stavu, kdy nemáme reprezentační mužstvo na mistrovství světa, tak budu fandit Brazílii. Je to mužstvo, kde se hraje líbivý fotbal, kde se zrodil Pelé. Dřív jsem si dělával statistiky, dodnes znám tehdejší sestavu Brazilců, neboť jsem chtěl být sportovním komentátorem.“

Martin Stropnický, ministr zahraničí (ANO)

„Fandit budu Anglii. I když těžko zvítězí, mám rád, že bojuje tvrdě, ale fér. A fandit budu i sobě. Abych totiž vydržel tsunami ‚myšlenek‘ našich komentátorů.“

Marian Jurečka, poslanec KDU-ČSL

„Jelikož na MS není český národní tým ani slovenský, tak budu fandit nováčkům, tedy národním týmům Panamy a Islandu.“

Islandská radost z postupu na světový šampionát. Na snímku kapitán mužstva Aron Einar Gunnarsson (vlevo) a Jon Dadi Bodvarsson.

Milan Hnilička, poslanec (ANO)

„Od malinka fandím Argentině. O to víc, že za ně momentálně hraje můj oblíbenec (Lionel) Messi.“

Robert Plaga, ministr školství (za ANO)

„Od dětství fandím Brazílii, takže jim budu samozřejmě držet palce i letos. Sympaticky na mě působí hra Belgie, takže tentokrát budu přát úspěch na mistrovství i jim.“

Útočná esa Brazílie. Neymar (vpravo) slaví gól se spoluhráčem Robertem Firminem.

Radek Vondráček, předseda sněmovny (ANO)

„Když se naši nedostali, tak asi vyloženě někomu fandit nebudu. Přál bych nějaký úspěch Polsku. Jsou nám nejblíž a pamatuji si, že když jsem se byl podívat u nich na mistrovství Evropy, tak nám jejich fanoušci taky upřímně fandili a byli velmi přátelští. Tak jim to vrátím a držím palce.“

Richard Brabec, ministr životního prostředí (ANO)

„Budu fandit všem, kteří hrají hezký, technický fotbal. A takových mužstev bohužel ubývá. Tak snad mne nezklame aspoň Brazílie.“

Dominik Feri, poslanec (TOP 09)

„Německu. Moje žena je z Německa a neodpustila by mi to.“

Petr Gazdík, poslanec (STAN)

„Již na minulém evropském šampionátu mi byl sympatický tým Islandu, který dokázal jako maličká země s minimálními finančními příspěvky předvádět hezký fotbal s báječnou atmosférou jeho fanoušků. Ale přeji také Egyptu a především Mohamedu Salahovi, protože si letos za své výkony zaslouží Zlatý míč na úkor (Cristiana) Ronalda a (Lionela) Messiho. Jistě by to bylo zadostiučinění za jeho zranění ve finále Ligy mistrů. Každopádně nejvíc ze všeho si přeji hezký fotbal plný gólů a ať to proběhne bez jakýchkoliv bezpečnostních problémů.“

Fotbalisté Egypta slaví postup do hlavní fáze turnaje. Na snímku i jejich největší hvězda, střelec Liverpoolu Mohamed Salah.

Jiří Dolejš, poslanec (KSČM)

„Tradičně je radost sledovat fotbal, který předvádějí ‚kanárci’. Vedle Brazílie pak asi někdo ze starého kontinentu (Francouzi, Španělé). Uvidíme, kdo půjde do souboje o medaile.“

Vít Rakušan, poslanec (STAN)

„Pokud se neúčastní Češi, vybírám si pak nikoliv favorita, ale národ nám blízký. Budu fandit Polákům, přát i Švýcarům či Dánům.“

Nemají favorita

Tomio Okamura, místopředseda sněmovny (SPD)

„Fandím České republice a jelikož tam nebude mít zastoupení, tak budu fandit skvělému fotbalu.“

Tomio Okamura jako fotbalový brankář v roce 2014. Ještě v barvách své předchozí strany, Úsvitu.

Vojtěch Filip, místopředseda sněmovny (KSČM)

„Budu fandit opravdu dobrým fotbalistům. O jaký půjde tým, se teprve uvidí.“

Jaroslav Faltýnek, poslanec (ANO)

„S naším národním týmem je to škoda, ale není to poslední mistrovství světa, takže žádná tragédie. Osobně nemám nějakého favorita, chci si prostě užít fotbal na světové úrovni a doufám, že vše proběhne v duchu fair play.“

Miroslav Kalousek, poslanec (TOP 09)

„Úplně favorita nemám, ale ze zkušenosti vím, že během turnaje si sympatie vytvořím k nějakému týmu, který hraje tvořivou útočnou hru. Čekám, kdo mě nejvíc zaujme a tomu budu fandit.“

Milan Štěch, předseda Senátu (ČSSD)

„Nemám mužstvo, kterému bych silně fandil. Když nehrají Češi, nemám favorita. Ale budu fandit tomu, kdo bude podle mého úsudku hrát nejatraktivnější fotbal. Jestli to budou Brazilci, Němci nebo nějaké mužstvo z Afriky, se uvidí.“

Nigérie (na snímku Oghenekaro Etebo s Angličanem Harry Kanem) jsou považováni za nejsilnější africký tým na turnaji. Mají ovšem nejtěžší soupeře ve skupině: Argentinu, Chorvatsko, Island.

Miroslava Němcová, poslankyně (ODS)

„Nemám žádného favorita. Budu fandit týmu, který bude hrát chytře, hezky a dobře až do poslední minuty. Srdcařům.“



Jan Bartošek, poslanec (KDU-ČSL)

„Mrzí mne, že na MS neuvidíme český národní tým, kterému bych jednoznačně držel palce. Věřím ale, že si užijeme pěkný fotbal. Osobně budu fandit fair play.“



Markéta Pekarová Adamová, poslankyně (TOP 09)

„Jeden z mála sportů, které mi skutečně mnoho neříkají, je právě fotbal. Pokud by hráli naši, tak by to bylo jasné, ale takhle je mi to vcelku jedno.“

Kateřina Valachová, poslankyně (ČSSD)

„Budu fandit dobrému fotbalu a fair play. Věřím, že za čtyři roky tam určitě budeme, tak to bude víc emotivní. I s tím fanděním našemu ‚nároďáku‘.“

Na českou radost mohou tuzemští fanoušci během letošního šampionátu zapomenout. Na snímku Jaromír Zmrhal (vlevo), Theo Gebre Selassie (uprostřed) a Tomáš Souček (vpravo).



Pavel Bělobrádek, poslanec (KDU-ČSL)

„Rád se podívám na pěkný fotbal.“

Karel Schwarzenberg, poslanec (TOP 09)

„Popravdě řečeno nikomu fandit nebudu.“

Nebudou sledovat

Ivan Bartoš, poslanec (Piráti)

„Moc nestíhám sledovat veliké sportovní eventy, neboť politika mi konzumuje prakticky veškerý čas a zbytek chci být s manželkou. Našim reprezentantům fandím na olympiádách, v mezinárodní rovině sleduji judo a fotbal sleduji spíše domácí, a to Bohemku.“

Ani Bohemians Praha, které sleduje Ivan Bartoš, nebudou mít na šampionátu žádného svého zástupce.

Radek Koten, poslanec (SPD)

„Jsem spíše ‚hokejový‘ fanoušek a fotbalu rozumím téměř srovnatelně jako koza petrželi. Mým přáním je, aby bezpečnostní opatření na tomto šampionátu zajistily maximální bezpečnost pro diváky i hráče při všech zápasech. To bude největší úspěch.“



Alena Schillerová, ministryně financí (ANO)

„Na sledování fotbalového mistrovství nebudu mít bohužel čas. Zatímco budou hráči bojovat na hřišti o cenný titul, mě čekají především ‚utkání‘ ke státnímu rozpočtu na příští rok.“

Vojtěch Pikal, místopředseda sněmovny (Piráti)

„Sport prakticky vůbec nesleduji. Nejsem tak sto odpovědět.“

Jaroslav Kubera, senátor (ODS)

„Bez naší účasti mě MS nezajímá.“

Zdeněk Ondráček, poslanec (KSČM)

„Nesleduji fotbal. Je mi to jedno.“

Jakub Michálek, poslanec (Piráti)

„Fotbal nesleduji.“