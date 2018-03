‚Dost bylo Fica‘. Na největší akci od roku 1989 v Bratislavě demonstrovali lidé proti vládě

BRATISLAVA Tisíce lidí zaplnily v pátek odpoledne náměstí SNP a přilehlé ulice v centru Bratislavy na demonstraci proti vládě premiéra Roberta Fica a za nezávislé vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na protest do metropole přišlo podle odhadů některých slovenských médií přes 30 000 lidí, list Denník N psal až o 50 000 účastnících. Šlo tak o největší demonstraci od protikomunistických mítinků v roce 1989. Několik stovek lidí se po skončení demonstrace přesunulo k úřadu vlády. Provolávali tam protivládní hesla.

Další demonstrace byly svolány do několika desítek měst po celé zemi a do zahraničí. Stovky lidí demonstrují i před slovenským velvyslanectvím v Praze.

„Slovensko je v posledních dnech otřeseno tak, jak dlouho nebylo. Chceme se postavit za slušnou a demokratickou zemi,“ řekli z pódia v úvodu demonstrace její organizátoři, občanští aktivisté Juraj Šeliga a Karolína Farská.

Demonstranti už v úvodu shromáždění křičeli „Dost bylo Fica“ nebo „Odstoupit, odstoupit“. Mnozí přišli s transparenty s nápisy jako například „Pozor, padá vláda“ nebo „Chceme slušné Slovensko“. Mnozí stejně jako během takzvané sametové revoluce v roce 1989 cinkali klíči nebo používali řehtačky.

Mezi prvními se z pódia přidal zástupce novinářů a také učitelů, z nichž část v minulosti stávkovala za vyšší mzdy. Předchozí jednobarevná vláda jim ale neustoupila.

VIDEO: Demonstrace kvůli situaci na Slovensku. Tisíce lidí vyšly do ulic

Demonstrace svolali občanští aktivisté, jež stáli za vzpomínkovými shromážděními za Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou. Konaly se před týdnem na Slovensku i v zahraničí a zúčastnily se jich tisíce lidí. Řada vysokých škol dala studentům na pátek volno, aby se mohli demonstrací zúčastnit.

Při demonstracích hrozily podle slovenského premiéra Roberta Fica útoky na veřejné budovy. Fico to řekl novinářům po páteční schůzce bezpečnostní rady státu, kterou v této souvislosti svolal. Účast na demonstracích potvrdily na sociální síti tisíce lidí.

„Pravděpodobnost útoků podle informací, které máme ze zpravodajského prostředí, může být poměrně velká. Před úřadem vlády jsme zaznamenali hromady dlažebních kostek,“ řekl Fico. Dodal, že vláda chce ochránit ty, kteří se klidným způsobem chystají na demonstracích projevit svůj názor.

Ke zmiňovaným kostkám se podle listu Denník N přihlásil restaurátor Jakub Huba, který uvedl, že je tam odložil již loni v srpnu při rekonstrukci náměstí u sídla úřadu vlády.



Demonstruje se i v Praze

Stovky lidí se shromáždily před slovenským velvyslanectvím v Praze na demonstraci za nezávislé vyšetření vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Odsuzovali slovenského premiéra Roberta Fica a vyzývali ho k odchodu. Akci zorganizovali slovenští občané žijící v Praze. Účast odhadli na nejméně 1500 lidí. Na protestech se sešli také lidé v Brně. Tisíce demonstrantů přišly na náměstí v centru Bratislavy.

Protestující v Praze zcela zaplnili prostor naproti velvyslanectví a zástup sahal i do dvou přilehlých ulic. Přinesli si transparenty s nápisy „Nastal čas pre slušných ludí“, „Vrah Fico“ nebo „Fico už ma Sörös“ v narážce na to, že slovenský premiér Robert Fico kritizoval prezidenta Andreje Kisku za loňské setkání s americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Na akci vystoupilo několik řečníků a lidé skandovali „Chceme slušnou vládu“ či „Fico do basy“. Také zvonili klíči a na závěr zazpívali slovenskou hymnu.

VIDEO: Lidé demonstrují kvůli vraždě slovenského novináře v Praze

Jeden z řečníků citoval z dopisu duchovního Tomáše Halíka, který mimo jiné napsal, že lidé nesmí být lhostejní vůči zlu, které zaplavuje obě země. „Nám všem nyní zvoní hrana. Zastrašování médií a zabíjení novinářů jsou varovný zločin,“ uvedl. Vystoupil i filozof Martin Putna. Vrahem obou lidí v duchovním smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud. Putna měl před několika lety spor se Zemanem, který mu odmítal udělit profesorský titul. Bývalý politik Fedor Gál řekl, že žijeme v době, kdy emoce rozhodují o politice. „Na Slovensku v tuto chvíli vidím jediného politika, který dokáže generovat pozitivní emoce. To je (prezident) Andrej Kiska,“ prohlásil.

Také v Brně na Komenského náměstí se po 17:00 sešlo téměř 500 lidí, shromáždili se u sochy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na akci nazvané Postavme se za slušnost. Organizátoři podpořili protesty proti vládě na Slovensku. Za akcí stojí mimo jiné Slováci žijící v Brně.

‚Všichni za Jana‘



Slovenský premiér v uplynulých dnech občanské protesty zpochybňoval, opozici v souvislosti s její snahou vyslovit nedůvěru jeho vládě ve sněmovně obvinil z pokusu o státní převrat. Prezidenta Andreje Kisku slovenský premiér zase obvinil ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země kvůli jeho návrhům na vypsání předčasných voleb nebo rekonstrukci vlády jako způsobu řešení politické krize po vraždě Kuciaka a Kušnírové.

Na možné narušení veřejného pořádku během demonstrací již ve čtvrtek upozornil slovenský policejní prezident Tibor Gašpar, podle kterého se na protesty chystá také takzvané tvrdé jádro fanoušků fotbalových klubů.

Organizátoři demonstrací, které se uskuteční v několika desítkách měst na Slovensku a také v zahraničí, vybídli veřejnost, aby během protestu respektovala jejich pokyny a také pokyny policie.