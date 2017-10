Politické vraždy? Vaše historické vědomosti jsou zkreslené, vzkázal také čtenářům Filip

PRAHA Zavedení referenda, revize církevních restitucí a přerozdělení daňového břemene. Priority, které by se komunisté pokusili co nejdříve prosadit, pokud by se po volbách dostali do vlády. Šéf KSČM Vojtěch Filip to uvedl v předvolebním on-line rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. V něm mimo jiné komentoval možné povolební spolupráce nebo se vracel ke stranické historii.

Poslední volební průzkumy přisuzují komunistům mezi dvanácti až čtrnácti procenty hlasů a dvouciferný výsledek očekává rovněž předseda strany Vojtěch Filip. Jakým směrem by se povolební jednání mohla ubírat ovšem v hodinovém chatu se čtenáři neprozradil.

Na přímý dotaz, zdali je strana ochotna vstoupit do koalice s hnutími ANO a SPD, odpověděl vyhýbavě. „Prioritní je pro nás naplnění volebního programu,“ napsal v dalším dílu rozhovorů serveru Lidovky.cz s volebními lídry.

Kdyby se komunisté do vlády dostali, co nejdříve by usilovali o zavedení referenda, přerozdělení daňového břemene a zrušení superhrubé mzdy nebo revizi církevních restitucí. Pokoušeli by se rovněž o změnu Česka v rámci Evropské unie.

Volby po internetu ne

Volič by se dle Filipa měl orientovat podle jednotlivých volebních programů, podle své sociální a životní situace a zkušeností a neriskovat volbu strany na jedno použití. Reagoval tak na otázku, jak se mají občané vyznat mezi novými politickými subjekty, které výrazně netíhnou napravo ani nalevo.

V souvislosti s blížícími se volbami se vyjádřil také k možnosti volit přes internet. Elektronické volby podle něj prozatím nejsou z hlediska bezpečnosti dostatečně zajištěny. Negativně se staví i ke snížení hranice pasivního volebního práva na úroveň 15 let. Do zastupitelstev krajů a obcí mohou v současnosti kandidáti být zvoleni nejdříve v 18, do Poslanecké sněmovny pak v 21 letech.

Několik dotazů se týkalo postoje komunistické partaje k exekucím. „Trváme na tom, aby výkon státní moci byl věcí pouze státu. Exekuce nesmí být byznysem,“ uvedl Filip s tím, že KSČM předložila několik návrhů na jejich řešení.



Vysvětlil zároveň i proč se svými kolegy hlasoval pro „okleštění“ registru smluv. Zákon o něm prý nebyl protikorupční, nýbrž protiústavní a zcela likvidoval veřejný sektor.



“I současný stav dává více pravomocí kterémukoliv solárnímu baronovi, který čerpá ze státního rozpočtu v milionech a miliardách a nemá žádné povinnosti registrovat a ponižuje i ‚obyčejnou‘ městskou teplárnu.“

Útoky na stranu? Neumíte hledat chyby

Našli se i čtenáři, kteří Vojtěchu Filipovi vyčítali minulost strany. „Na transparentech světlé zítřky, v reálu politické vraždy a teror,“ napsal jeden z nich. „Náš volební program je naprosto reálný, realistický a vaše historické vědomosti zkreslené,“ odvětil předseda.



Takové „útoky“ přisoudil neschopnosti najít chyby v činnosti současné KSČM. „Ti, kteří dělali ostudu KSČ, dělají dnes ostudu jiným stranám,“ vysvětlil. „Není náhoda, KSČM prokázala schopnost zajištění poctivé správy na úrovni obcí, měst i krajů a je připravena i na celostátní úrovni,“ dodal vzápětí a odmítl spojení s Komunistickou stranou Československa, která byla spojována s fyzickou likvidací třídních a ideologických nepřátel.

Několik dotazujících se Filipa také ptal na údajnou spolupráci se Státní bezpečností. „Soudní spor o svou registraci jsem vyhrál,“ zdůraznil jim s odkazem na rozsudek českobudějovického soudu z roku 2006. Podle něj předseda KSČM spolupracoval vědomě, jen nevěděl, že zpravodajská služba, jíž závazek podepsal, byla organizačně zařazena pod StB.



Lídr komunistů se vyjádřil i k občas kontroverzním názorům stranické poslankyně Marty Semelové. „Pokud máme demokraticky respektovat názory jiných, musíme také respektovat odlišné názory ve vlastní straně.“

Zdůraznil mimo jiné, že strana je proti přijímání migrantů a ohradil se vůči tvrzení, že komunisté jsou upjatě umírnění, opatrní a lehce se přiživují na islamofobní vlně. Stanoviska strany jsou prý stále razantní a jasná.

Co dalšího Vojtěch Filip čtenářům odpověděl? Všechny reakce najdete ZDE.