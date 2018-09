Politika a církev u jednoho stolu. Litoměřický biskup obědval s Rathem, mluvili i o islámu

LITOMĚŘICE/PRAHA Uplynulou neděli se v jedné restauraci v Bakově nad Jizerou sešla nevšední společnost, ke sváteční tabuli vedle litoměřického biskupa Jana Baxanta zasedl mimo jiné exministr zdravotnictví, bývalý středočeský hejtman a kandidát do Senátu za Litoměřicko David Rath. Podle informací serveru Lidovky.cz se oběd konal v souvislosti s blížícím se biskupovým životním jubileem, Rath byl jedním z pozvaných.

Návštěva Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku byla hlavní částí nedělního programu biskupa litoměřické diecéze Jana Baxanta. Organizovala ji tamější farnost, která do diecéze náleží. Biskup za necelý měsíc bude slavit sedmdesáté narozeniny, výprava do Bakova měla mít podle informací serveru Lidovky.cz co do činění s oslavami tohoto životního výročí. Vrchol nedělního programu byl sváteční oběd v jedné z bakovských restaurací.

Rath k tabuli zasedl díky osobní známosti biskupa s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká suverenita, za níž Rath kandiduje. „Pan biskup má velmi přátelské vztahy s Janou Volfovou. Hovořila s ním, že kandiduji za Litoměřicko na senátora a že by možná stálo za to, abychom se setkali,“ vysvětlil Rath svou účast na obědě, na němž nescházela ani Volfová, v minulosti například poslankyně ČSSD.

Exhejtman dostal pozvání i na mši, která obědu předcházela a již biskup Baxant celebroval. Rath podle svých slov s biskupem diskutoval mimo jiné o osudu litoměřické nemocnice, špitálu podle exhejtmana hrozí privatizace. „A nemohlo nepřijít na téma islámu, islamizace Evropy a migrační krize. Pan biskup má velmi rezervovaný a obezřetný přístup k přijímání imigrantů,“ podotkl Rath.

Oběd v čase předvolení kampaně

Lidovky.cz už požádaly biskupství o oficiální stanovisko k setkání s Davidem Rathem. Reakce ještě nedorazila. Sezení nutně mělo politický podtext, když se biskup potkal s kandidátem na senátora v době předvolební kampaně. Rath už se navíc společnou fotografií pochlubil na svém profilu na sociální síti Facebook. Exhejtman však prý nedělní akci po boku biskupa nevnímal jako vyjádření podpory pro svou kandidaturu.

David Rath je jedním z devíti uchazečů do horní komory parlamentu za Litoměřicko, o křeslo senátora vedle něj usilují například bývalý ministr školství Josef Dobeš, litoměřický starosta Ladislav Chlupáč či bývalý komunistický poslanec Josef Šenfeld. Stávající senátor Hassan Mezian funkci neobhajuje. Rath v posledních letech proslul především dvěma korupčními kauzami, přičemž v jedné dostal v červnu nepravomocný trest 8,5 let vězení.

Stávající hlava litoměřického biskupství letos vedle životního jubilea slaví i kulatiny profesní, prvním představeným diecéze se stal Jan Baxant před deseti lety. Je 20. litoměřickým biskupem. V církevních kruzích platí za konzervativního duchovního. V minulosti se o něm několikrát spekulovalo, že by se mohl stát nástupcem Dominika Duky na židli pražského arcibiskup a primase českého.