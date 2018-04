Politologové: ČSSD je nyní v silnější pozici vůči ANO

PRAHA ČSSD je nyní v silnější pozici vůči hnutí ANO než před týdnem, kdy původní jednání o možné vládní koalici skončila neúspěchem. Neznamená to však, že nyní skutečně společná vláda obou stran vznikne, shodují se politologové. Vedení ANO ve čtvrtek večer rozhodlo, že se má hnutí vrátit k jednání s ČSSD, a odmítlo variantu jednání o vládě s KSČM a SPD, kterou premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) doporučoval prezident Miloš Zeman.

Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu je pozice ČSSD lepší než při předchozím jednání. „A to z toho důvodu, že je evidentní, že Andrejovi Babišovi úplně všechno v poslaneckém klubu a ve vedení hnutí ANO neprojde. Tudíž je zřejmě tlačen k tomu, aby aspoň na oko vyjednával se sociálními demokraty. Může to být jenom zastírací manévr, ale sociální demokraté by si teď možná mohli říct o více nebo dosáhnout toho, co si předsevzali původně od jednání,“ řekl. Zároveň ale podotkl, že pro ČSSD je spolupráce s ANO riziková i s ohledem na to, že se jí nevyplatila už v minulém volebním období.



„ČSSD je v tuto chvíli v poněkud výhodnější situaci, než byla minulý čtvrtek, protože je tady rozhodnutí ANO, které změnilo ukončení jednání z minulého týdne. Takže je zjevné, že Andrej Babiš v tuto chvíli sociální demokracii potřebuje,“ řekl Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity. „Na druhou stranu je pořád dobré brát v úvahu, že to včerejší (čtvrteční) rozhodnutí vedení ANO neřeklo, že se má uzavřít dohoda s ČSSD, ale řeklo, že se má jednat, což je rozdíl,“ upozornil. Podle něj se tak ANO může vrátit k variantě vlády podporované KSČM a SPD.

Podle Kopečka Babiš mohl prosadit ve vedení ANO spolupráci s KSČM a SPD, ale nakonec se rozhodl jinak. „Spočítal si, že by mu to mohlo narušit jednotu poslaneckého klubu, kde by to mohlo vyvolat odchod nějakých poslanců, a patrně by mu to rozdělilo i vedení strany. Takže ten návrat k variantě jednání s ČSSD je podle mě Babišovo zhodnocení rizik a ceny, kterou by za prosazení spolupráce s SPD musel zaplatit,“ řekl.

Nevypočitatelné otočky a neschopnost kompromisu

Brněnský politolog také upozornil, že nelze předvídat, jak jednání nakonec skončí. „Po těch otočkách v posledním týdnu - ukončení jednání, nadhození varianty, se kterou Andrej Babiš do včerejška (čtvrtka) operoval jako s nejpravděpodobnější, tedy spolupráce s SPD a komunisty, večerní rozhodnutí, že se bude zase jednat se sociální demokracií - to je v tuto chvíli zcela nevypočitatelné,“ řekl.

Podle Mrklase Babiš dlouhodobě nestojí o koaliční vládu, ale chce vládnout sám. „On prostě není schopen kompromisu v personálních otázkách, v základních bodech programu. Takže ideální vláda je taková, ve které má ANO všechny ministry, respektive Andrej Babiš má kontrolu nad všemi ministry,“ řekl. Podle něj ale není vyloučeno, že je v ANO odpor proti tomu vytvářet jednobarevnou vládu za každou cenu.

Při jednáních mezi ANO a ČSSD bude podle Mrklase důležité, jak se strany postaví k obsazení ministerstva vnitra, které ČSSD požadovala kvůli tomu, že je Babiš trestně stíhán. Významnou roli ale bude hrát i postoj ANO k SPD, kde politolog očekává, že sociální demokraté budou po ANO žádat jasný distanc od hnutí Tomia Okamury. „A to v té formě, že bude Tomio Okamura odvolán z pozice místopředsedy Sněmovny a bude otevřeno jednání, jestli i někteří další předsedové výborů za SPD budou odvoláni. Zkrátka a dobře, že ANO spálí mosty k SPD, a to z toho důvodu, aby neexistovala nějaká vládní koalice a potom nějaká parlamentní koalice, která bude ohrožovat tu vládní,“ řekl.