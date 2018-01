Nahá aktivistka před Zemanem jako nástroj mobilizace? Volby to spíš neovlivní, míní experti

PRAHA Páteční protest aktivistky z hnutí Femen proti Miloši Zemanovi může přimět k volbám nerozhodnuté voliče současného prezidenta. Výrazněji by ale s probíhajícím hlasováním o nové hlavě státu zahýbat neměl, míní politologové. Podle jejich slov by ze sebe Zeman musel udělat oběť útoku a svou teorii patřičně rozšířit mezi lidi, na což prý nezbývá čas.

Do půli těla vysvlečená ukrajinsko-angolská aktivistka Angelina Diashová překvapila Zemana ve chvíli, kdy se kolem třetí hodiny odpolední chystal odvolit ve svém volebním okrsku v pražských Stodůlkách. Zatímco se současná hlava státu legitimovala volební komisi, vběhla před něj členka hnutí Femen a vykřikovala „Zeman – Putinova coura“.



Šlo vůbec o první skandál právě probíhajících voleb, který okamžitě vyvolal rozruch. Politologové oslovení serverem Lidovky.cz se ovšem shodují, že incident by na hlasování občanů neměl mít výrazný vliv.

„Volby to ovlivnit může, ale dovolil bych si odhadnout, že nepatrně. Může působit na prezidentovi příznivce jako mobilizační nástroj,“ míní Jan Bíba z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„U Zemanových příznivců to podpoří odhodlání postavit se za něj a bránit jej před neziskovkami, aktivistkami a ještě snědé pleti. Jeho váhající stoupenci budou rozhořčeni a posílí se jejich chuť mu dát hlas,“ doplňuje politolog Milan Znoj.



Aby se tak ale skutečně stalo, musel by stávající prezident podle odborníků událost využít a postavit se do role oběti promyšleného útoku.



Ovlivnění voleb? Není čas

„Pokud by dosáhl efektu, že se jednomu z kandidátů ubližuje, tak to vliv mít může,“ rozvíjí Pavel Šaradín, jenž působí při Katedře politologie a evropských studií na olomoucké Univerzitě Palackého. „Na to je ale příliš krátký čas,“ dodává vzápětí s tím, že aktivní voliči, jsou rozhodnuti, komu svůj hlas dají.

VIDEO: Ve volební místnosti se svlékla údajná aktivistka hnutí Femen. Zemana ochranka odvedla, ženu zadržela. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Milana Znoje z Ústavu politologie FF UK by se páteční exhibice nahé aktivistky mohla projevit spíše až ve druhém kole, pokud se do něj Zeman dostane. Záleží ovšem na několika proměnných, mimo jiné i na tom, zdali se stávající prezident nadále nebude účastnit dalších debat.



Jeho kolega Jan Bíba by naopak incident nepřeceňoval. „Mám pocit, že to je jen takové plácnutí do vody. Stejně tak může motivovat jít k volbám Zemanovy odpůrce.“ tvrdí.

U ostatních uchazečů o Hrad by dle politologů podobná událost nezahýbala s voličskými hlasy téměř vůbec. Podotýkají přitom, že by patrně nejspíš ani nenastala. „U jiných kandidátů by pravděpodobně takový důvod, jaký viděla ta slečna, neexistoval,“ říká Šaradín.

Aktivistku z hnutí Femen ve volební místnosti zadrželi policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta. Případ bude řešit pražská policie, prověří, zda žena spáchala přestupek, nebo trestný čin.