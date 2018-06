Polsko chystá evropské superletiště. Má mít kapacitu až sto milionů cestujících ročně

VARŠAVA Polská vláda plánuje vybudovat mezi Varšavou a Lodží letiště s kapacitou až sto milionů cestujících ročně. Stane se tak jedním z největších v Evropě. Opozice projekt označila za „gigantomanii“ a nadšení nesdílejí ani obyvatelé obce Baranów, u níž má nový dopravní uzel vyrůst.

Radikální změna čeká obyvatele polské obce Baranów vzdálené asi 40 kilometrů od Varšavy. V klidné zemědělské oblasti má do roku 2027 vyrůst superletiště napojené na dálniční síť a nové linky železničních rychlodrah. To vše dohromady vytvoří centrální dopravní uzel nazvaný Solidarita.

Tamní radnice proto minulou neděli svolala nezávazné referendum, ve kterém 84 procent voličů hlasovalo proti umístění letiště. „Investice nepochybně zajistí rozvoj regionu, protože vzniknou firmy i pracovní místa. Nicméně vedle výhod s sebou přinese také vystěhování obyvatel z jejich domovů a ohrožení životního prostředí. Přibude hluk a dopravní problémy,“ uvažuje starosta Baranowa Andrzej Kolek. Podle jeho odhadu se do dvou let budou muset přestěhovat přibližně dva tisíce lidí, tedy téměř polovina obyvatel obce.

Chopinovo letiště narazilo na limity

Chopinovo letiště ve Varšavě je doposud největším a nejvytíženějším letištěm v Polsku. Z jeho polohy nedaleko centra města těží mimo jiné lidé z nadnárodních firem sídlících v mrakodrapech u hlavního nádraží přezdívaných „varšavský Manhattan“. Z kanceláře se k terminálu dostanou za půl hodiny. Chopinovo letiště v posledních letech zaznamenalo rychlý nárůst letecké dopravy, a blíží se tak svým kapacitním limitům kvůli okolní zástavbě. „Jsme omezeni infrastrukturou i umístěním letiště ve městě, proto ho nemůžeme dále rozšiřovat,“ vysvětlil deníku Rzeczpospolita ředitel varšavského letiště Mariusz Szpikowski.

Nové letiště mezi Varšavou a Lodží o rozloze asi tří tisíc hektarů Chopinovo letiště úplně nahradí. V první etapě má zvládnout odbavit až 45 milionů cestujících ročně, v druhé dokonce až sto milionů. Zařadilo by se tak mezi největší dopravní uzly Evropy. Pro srovnání, Chopinovo letiště podobně jako pražské letiště Václava Havla loni odbavilo kolem 15 milionů cestujících. Evropě jinak kraluje londýnské Heathrow se 78 miliony cestujících za minulý rok.

Vládní zmocněnec pro centrální dopravní uzel Mikołaj Wild tvrdí, že celý region střední a východní Evropy tíží díra v infrastruktuře. „V tomto regionu, kde žije 180 milionů obyvatel, není ani jedno velké přestupní letiště, které by lidé mohli využívat,“ řekl polskému rozhlasu. Tamní vláda věří, že by se z Varšavy mohlo stát dopravní centrum i pro okolní země.

Od vybudování superletiště si kabinet premiéra Mateusze Morawieckého slibuje také příliv nových investic. Předpokládá, že v okolí vznikne i navazující síť služeb. „Už teď spolupracujeme s partnery na dalších infrastrukturních projektech, které umožní otevřít několik hotelů různých kategorií, ale také kancelářské budovy,“ tvrdí šéf investiční společnosti Chopin Airport Development Gheorghe Marian Cristescu. Podle něj přibudou také nákupní centra a další objekty související s potřebami přestupního letiště.

Zatím ale do Baranowa, odkud má za devět let odletět první letadlo, nevede železnice ani dálniční napojení. Vláda slibuje postavit mezi Varšavou a Lodží rychlodráhu, takže cesta z nového letiště do hlavního města by trvala přibližně 15 minut, do Lodže 25 minut. Rychlých spojů se mají dočkat i další velká města v Polsku.

Náklady na výstavbu dopravního uzlu polská vláda odhaduje v přepočtu na 180 až 210 miliard korun včetně výstavby nezbytných dálnic a železničních tratí. Polsko počítá s tím, že část investice pokryje z prostředků EU, a zároveň věří, že se na nákladech budou podílet také další investoři. Vláda už jednala s Čínou a Singapurem, žádné závazné rozhodnutí ale zatím nepadlo.

Vláda bude jednat o odkupu pozemků

Referenda v Baranowě se zúčastnila méně než polovina obyvatel obce. Výsledky jsou přesto platné, i když pro vládu nezávazné. Zmocněnec Mikołaj Wild slíbil, že postoj občanů dotčené obce vláda zohlední, ačkoli zvláštní zákon o výstavbě centrálního dopravního uzlu začal platit už ve čtvrtek. Ještě dva roky podle Wilda potrvají jednání s vlastníky o odkupu pozemků. S nabízenými cenami obyvatelé Baranowa totiž rovněž nesouhlasí. Zahájení stavby vláda plánuje na rok 2021.

Autorka je dopisovatelka LN v Polsku.