Polygamista, který přestál mnoho skandálů. Jihoafrický prezident Zuma je nucen odstoupit

KAPSKÉ MĚSTO/PRAHA Nejbarvitější a nejkontroverznější prezident Jihoafrické republiky od konce apartheidu v roce 1994, napsal o Jacobu Zumovi deník BBC. Legální polygamista již přestál řadu skandálů, které by v jiných zemích znamenaly konec kariéry. Teď se však nad jihoafrickým prezidentem Jacobem Zumou stahují mračna.

Vládní strana Africký národní kongres (ANC) se totiž rozhodla dlouholetého prezidenta Zumu sesadit. S odvoláním na stranické zdroje o tom v úterý informovala agentura Reuters. Zuma prý v pondělí dostal lhůtu v délce 48 hodin, aby sám odstoupil, což ale podle portálu Eye Witness News očividně odmítá učinit.



„Rozhodli jsme se Zumu odvolat,“ citoval Reuters nejmenovaného vysokého stranického činitele. Vedení strany se v pondělí kvůli prezidentově osudu sešlo na schůzce, která se protáhla na 13 hodin. Nepopulární hlavu státu stiženou korupčními skandály chce ANC nahradit viceprezidentem Cyrilem Ramaphosou.

Charismatický řečník, abstinent a nekuřák Jacob Zuma se narodil v chudých poměrech v JAR v roce 1942. Poté, co v brzkém věku zemřel jeho otec, ho vychovávala jen matka a Zuma pásl v rodném Natalu dobytek. Do školy nechodil a nezískal tak žádné formální vzdělání. To mu však nezabránilo v politické kariéře.

V zemi rozdělené politikou apartheidu vstoupil sedmnáctiletý Zuma do ANC a v roce 1962 se stal aktivním členem militantního křídla Umkhonto We Sizwe. Toto rozhodnutí se mu vymstilo o rok později, protože byl uvězněn za nezákonné opuštění země kvůli vojenskému výcviku a za konspiraci proti vládě podporující segregaci obyvatel.

Vězení s Mandelou

Ve vězení strávil deset let na ostrově Robben, kde byl spolu s Nelsonem Mandelou. Zde se mimochodem stal vášnivým šachistou. Podle výpovědi vězňů však ostatním zlepšoval náladu improvizovanými komickými skeči a písněmi.

Poté, co jej úřady propustili z vězení, Jacob Zuma opustil zemi a žil po několik let v Mozambiku i Zambii a postupně stoupal v rámci stranické struktury ANC. Před koncem vlády „bílé minority“ se v roce 1990 Jacob Zuma vrátil do země jako jeden z prvních politiků a za ANC s vládou vyjednával o podmínkách konce apartheidu.

V roce 1994 se stal členem provinční vlády v KwaZulu-Natal pro ekonomiku a cestovní ruch, v prosinci 1997 místopředsedou ANC. Když pak v roce 1999 uvolnil místo prezidenta Jihoafrické republiky Nelson Mandela a na jeho místo nastoupil Thaba Mbeki, stal se Zuma viceprezidentem země.

Prezident JAR Jacob Zuma na snímku z roku 2009.

V roce 2005 byl však z funkce odvolán kvůli podezření v rozsáhlé korupční aféře Thales, které se týkala obchodu se zbraněmi z roku 1999. Následně jej o rok později zasáhla další aféra. Tentokrát byl obžalován ze znásilnění. Soud jej však zprostil obžaloby, neboť žena prý se stykem souhlasila. Zuma se přesto veřejně omluvil.

Zumův opětný vzestup začal v roce 2007, kdy s podporou levicové části ANC a spřízněných odborů a komunistů porazil Mbekiho v souboji o místo šéfa strany. V roce 2009 zvítězil i v prezidentských volbách a v květnu 2014 svůj mandát obhájil. Pak jeho hvězda opět začala klesat.

Další skandály

V roce 2016 byl uznán vinným z porušení ústavy kolem financování rekonstrukce své soukromé rezidence Nkandla na východě země, kterou si nechal opravit za státní peníze. Na renovaci objektu tehdy bylo vynaloženo 15 milionů dolarů.

Když se následně veřejnost ptala, proč byly státní peníz použity na bazén pro prezidenta, odpověděl Zuma, že to není bazén, ale nádrž na vodu v případě požáru. Veřejnost tak prý platila za ochranu hlavy státu.

V roce 2017 byl údajně zapojen do korupčních skandálů kolem indické podnikatelské rodiny Guptů, která podle médií měla nepřípustný vliv na jmenování ministrů. Přátelství s prezidentem jim prý posloužilo i k získání veřejných zakázek v hodnotě stovek milionů dolarů.

Prezident je v posledních letech také kritizován kvůli své nepříliš šťastné ekonomické politice. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2009 státní dluh JAR prudce vzrostl, klesla míra mezinárodního hodnocení a nezaměstnanost je na 25 procentech.

Zuma je polygamista, což mu dovoluje tradice v jeho kmeni Zulu. V současnosti má čtyři ženy, celkem byl ženatý šestkrát a má nejméně 21 dětí. S jednou ženou, exministryní zahraničí Nkosazanou Dlaminiovou, se rozvedl, další, Kate Mantshová, spáchala v roce 2000 sebevraždu. Má ale také několik dalších nemanželských dětí.

Zuma, který byl v září 2000 na návštěvě ČR, se například v roce 2012 stal profesorem mezinárodních vztahů na Pekingské univerzitě.