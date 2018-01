Pomáhal proslavit Supermana, mušketýry i Beatles. Režisér Richard Lester slaví 85 let

LONDÝN Život Richarda Lestera je stejně pozoruhodný, jako jsou jeho filmy. Bývalý studiový uklízeč v šedesátých letech pomáhal kapelu Beatles dostat do světa. Proslavil také knižní bestseller Tři mušketýři od Alexandra Dumase. V osmdesátých letech pak poměrně násilně přebral Supermanovskou značku.

Richard Lester Liebman se narodil ve Filadelfii v roce 1932. V padesátých letech začal pracovat jako uklízeč a pomocný kulisák v místní televizi. Za necelý rok se vypracoval na scenáristu a režiséra, protože skromná televize na tento post zkrátka nikoho jiného neměla.

V té době režíroval řadu více či méně úspěšných seriálů a přestěhoval se do Londýna. V roce 1959 spolu s Peterem Sellersem a Spikem Milliganem vytvořili krátký snímek The Running Jumping & Standing Still Film. Dílo znamenalo pro jeho autory znamenalo průlom. Téměř obyčejné kamerové cvičení s udávaným rozpočtem pouhých 70 liber se v roce 1960 dočkalo i nominace na Oscara. Stal se také oblíbeným snímkem Johna Lennona.

Brouk ohromí dvakrát



Když pak Beatles hledali někoho, kdo o nich natočí film, volba padla právě na Richarda Lestera. Tak v roce 1964 vznikl film Perný den. Snímek jako marketingový tah fungoval neobyčejně skvěle. Nabídl zjednodušený pohled na Brouky doplněný o oblíbené písničky a skvělý anglický humor. Lesterovy postupy, jako snímání živých koncertů z několika různých úhlů, se dodnes používají v hudebních klipech.

V roce 1965 Lester znovu točil s Beatles, tentokrát v rámci snímku Pomoc! Tentokrát kapela ve fantaskním příběhu bojuje s vražedným kultem bohyně Kálí. Koktejl zábavy a oblíbených hitů fungoval i napodruhé.

Mušketýři ve vietnamské džungli

Lesterovy snímky o Beatles si získali publikum, ale kritika byla definitivně přesvědčena a ž snímkem Fortel, a jak ho získat z roku 1965. Snímek získal Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes.

Film Jak jsem vyhrál válku z roku 1967 je zase Lesterovou obžalobou právě probíhající války ve Vietnamu, ačkoliv je film dějově zasazen do druhé světové války. Kromě Michaela Crawforda si ve snímku zahrál i John Lennon.Největší komerční úspěch Lesterovi přinesly ale až filmy Tři mušketýři (1973) a jeho pokračování Čtyři mušketýři (1974). V roce 1989 se na ně neúspěšně snažil navázat snímkem Návrat tří mušketýrů. To byl také jeho úplně poslední film.

Superrežisér...?

Snímek Superman z roku 1978 natočil režisér Richard Donner. Ještě než se ale film vůbec dostal do kin, tak již začaly práce na druhém dílu. Ačkoliv měl Donner již mnoho scén pro tento film natočené, tak byl producenty (Alexander a Ilja Salkindovi, otec a syn) ze hry vyšachován a na jeho místo byl dosazen právě Richard Lester. Ten Donnerovu práci celou překopal a řadu scén nechal přetáčet. Až v roce 2006 pak vyšel film Superman 2: verze Richarda Donnera, který pracuje s původním zachovaným materiálem.

Herec Gene Hackman, který hrál padoucha Lexe Luthora, se pravděpodobně i z etických důvodů odmítal přetáček zúčastnit. Lester tedy nelenil a scény přetočil s dvojníkem. V roce 1983 Lester natočil ještě třetí díl Supermana, ale ten se předchozím dvěma kvalitou nevyrovnal.



Velkým obdivovatelem Lesterova díla je režisér Stephen Soderbergh (Dannyho parťáci, Erin Brockovich). Napsal o něm knihu Prochází mi to (Getting Away With It, rok vydání 1999), která se z větší části skládá z rozhovorů s Lesterem. Česky zatím nevyšla