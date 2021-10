Adele ohlásila návrat k hudbě. Fanoušci se po šesti letech dočkají nového materiálu

Singl Easy on Me (Buď ke mně shovívavý) ohlásila zpěvačka na sociální síti Instagram v krátkém černobílém videu, kde do autorádia zasouvá kazetu. K tomu hrají první tóny skladby. Celá píseň by měla vyjít 15. října a nejspíš tak předznamená chystané album.

Média spekulují o tom, že by zpěvaččina nová deska mohla nést název 30. Tomu by odpovídaly i záhadné reklamní billboardy s tímto číslem, jenž se objevují v ulicích zpěvaččina domovského Londýna i v jiných světových metropolích. Adele všechna ze svých stávajících tří alb pojmenovala čísly.



Je ale otázkou, jak novinka bude znít. Adele je známá tím, že do svých textů promítá vlastní životní zkušenosti. Zpěvačka za posledních šest let od vydání poslední nahrávky prošla obrovskými osobními změnami - v roce 2019 se rozešla se svým manželem a díky přísným dietám výrazně zhubla.

Adele je ve světě hudby pojmem. Už její debutová deska 19 (2008) se dostala na první místo žebříčků po celém světě. V roce 2012 za píseň Skyfall, která se objevila ve stejnojmenném filmu s Jamesem Bondem, dostala Grammy i Oscara. Samotných ocenění do dnešního dne získala zpěvačka více než 150, z toho ohromujících 15 cen Grammy.