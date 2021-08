Arnold pro pamětníky. V kinech může divák zavzpomínat na doby, kdy se soutěžilo o větší honorář i počet mrtvol

Součástí nabídky kin bývají obnovené premiéry starších snímků. Donedávna jsme k nim řadili filmy ze zlatých 60. let nebo něco černobílého, vyloženě archivního, každopádně velmi uměleckého. Nyní je to jinak; za formativní klasiky jsou považovány již filmy z 90. let, které nezařadíme mezi vysoké umění. Před časem to byl třeba Terminátor 2: Soudný den (1991), nyní Total Recall (1990).