Bude Britney konečně ‚svobodná‘, jak si přejí její fanoušci? Otec zpěvačky souhlasí s koncem poručnictví

Jamie Spears pro média uvedl, že by losangeleský soud měl nyní skutečně zvážit, jestli jeho dcera stále potřebuje poručníka. Sám vyplnil dokumenty, jenž by ho poručnictví měly zbavit.

Zpěvačka si opakovaně před soudem stěžovala na zacházení ze strany otce a žádala, aby soud okamžitě poručnictví ukončil. Na stranu Britney se nyní postavil i Jamie, jenž o možnosti ukončit poručnictví mluvil od letošního března.

Konec třináct let dlouhého procesu by pro zpěvačku znamenal, že by jí byla vrácena svéprávnost a úplná kontrola nad nemalým majetkem. Teoreticky by se mohla z vlastní vůle znovu pokusit navázat na svou kdysi hvězdnou kariéru z devadesátých let a přelomu tisíciletí.