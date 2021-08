Doufáme v konec covidového šílenství, říká ředitel Rock for People. Festival proběhne v jiné podobě

Lidovky.cz: Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

Snažili jsme se nesedět s hlavou v dlaních, a i když nám covid znemožnil, respektive odsunul uspořádání „rekordního ročníku“, tak to spíše bereme jako určitou příležitost. Vyzkoušeli jsme si např. převedení festivalu do počítačové hry (RfP in the game) nebo jsme převzali nájemní smlouvy na celoroční využívání areálu, kde festival pořádáme, a kde jsme už započali práce na jeho vylepšení/rozšíření. Na RfP-Hope také proběhne světová premiéra „vodíkové stage“. Namísto dieselového agregátu bude aparaturu a světla pohánět palivový článek, kde je odpadním produktem jen čistá voda. To souvisí s naší snahou o minimalizaci ekologické stopy, kterou po sobě festival zanechává.