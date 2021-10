Hanku našli v bezvědomí, spadl na ni stojan. Margita popsal detaily kolapsu Zagorové

„Byl jsem v Košicích, před velkým koncertem jsme tam měli ještě dvě talkshow v divadle. Po odpoledním představení jsem s Hankou ještě mluvil, byla v naprosté pohodě a v pořádku. Po večerním jsem se už nedovolal,“ popsal Štefan Margita pro pořad Showtime s tím, že se mu to zdálo divné, ale doufal, že manželka jen odpočívá nebo kouká na televizi. Když se však nemohl dovolat ani v devět večer, vylekal se.

l kamarádku, která pomáhá Hance při koncertech. Přijela, zvonila, bouchala, Hanka neotvírala. Pak jsem volal naši neteř a jejího manžela, kteří také hned přijeli. Domluvili se, že musíme zavolat zámečníky. Ti do deseti minut dorazili, ale řekli, že bez přítomnosti policie otevřít nemohou,“ vysvětluje operní pěvec.



„Policie přijela a Hanku pak našli nahoře v ložnici vedle postele v bezvědomí. Intoxikace léky to nebyla. Hanka chodí na krev a na destičky, pravděpodobně jich měla málo. Cítila se špatně, a když vstala, nejspíš upadla. Vedle postele byl i telefon. Máme tam také stojan na cédéčka a to všechno na ni v téhle chvíli spadlo. Už se samozřejmě neprobrala,“ říká Margita.

„Zavolali záchranku a hned ji brali do nemocnice. Zjistili, že měla strašně nízký tlak. Kdybych to takto neřešil, asi by to dopadlo špatně. Pánbůh mě osvítil, že jsem udělal toto rozhodnutí. Strašně jsem se vylekal. Byl jsem zrovna pryč. Co můžete v tu chvíli udělat? Jak pomoci? Nechci si ani představovat, co se mohlo dít,“ říká zpěvák s tím, že byl manželku ve středu i ve čtvrtek navštívit v nemocnici.

„Ve středu byla ještě mírně unavená. Ale už je zase jako vyměněný člověk. Ve čtvrtek už se usmívala, chtěla si povídat, říkala si o knížku na čtení. Je zkrátka taková, jakou ji za těch třicet let znám,“ popisuje Štefan Margita a věří, že jeho žena bude příští týden už doma.



„Budu na ni muset dávat pozor. Myslím, že hlavně potřebuje jeviště. Ať se rychle vrátí na pódium, ať je mezi svými, s publikem, které ji nabije energií natolik, že bude určitě zase v pořádku. Koncert v Lucerně 16. prosince pořád plánuje. A já tam chci sedět,“ dodal Margita.



Mluvčí pražské záchranky Jana Poštová potvrdila pro iDNES.cz, že záchranáři ve středu v noci vyjížděli do Brabcovy ulice, kde zasahovali u pětasedmdesátileté ženy. „Po ošetření byla při vědomí a převezli ji do nemocnice. Vyjížděli jsme na žádost policie,“ uvedla Poštová. Zpěvačku odvezla sanitka do Všeobecné fakultní nemocnice na pražském Karlově náměstí.

Fanouškům se později na sociálních sítích z nemocnice ozvala i sama zpěvačka. „Moji milí, od včerejšího večera jsem v nemocnici, protože můj zdravotní stav se nelepšil a přetrvávaly obtíže spojené s postcovidovým syndromem. Páni doktoři, a vlastně úplně všechen personál, dělají všechno, abych byla zase v pořádku. Věřím, že je vše na dobré cestě a těším se na vás,“ napsala Hana Zagorová na Facebooku.