„Nechci, aby na sebe Bůh přijal podobu smrtelníka, to je pravda. Když se u tebe Bůh zastaví, víš, že to není jen obyčejná návštěva. Když se Bůh ukáže, víš, že věci končí,“ začíná román Ezekiel ve sněhu (Ezekiel in the Snow) spisovatelky Maisie Mattiové.