Jejich vagína je speciální, zažertoval komik. Translidé nyní hodlají proti Netflixu protestovat

„Gender je věc skutečná, žádný výmysl,“ říká ve speciálu Chappelle. „Každá žijící bytost na světe musela projít na svět mezi nohama ženy, to je fakt,“ dodal s tím, že se to translidé snaží popřít. „Jejich vagína je speciální. To není krev, to je šťáva z červené řepy,“ zažertoval.

Kromě jiného se Chappelle zmínil i o spisovatelce J. K. Rowlingové, která se stala minulý rok terčem kritiky za poznámky adresované translidem. „Jsem na její straně, jsem radikální feministka,“ nechal se slyšet Chappelle.



Sociální sítě zaplavila kritika necitlivých vtipů amerického komika. Tři zaměstnanci Netflixu včetně transsexuální softwarové inženýrky Terry Fieldové protestně vpadli neohlášení na meeting vedení služby, za což je Netflix okamžitě suspendoval. To obrátilo nenávistné reakce z Chappella na samotnou firmu. Ta nakonec suspendaci Fieldové zrušila.

Netflix za kontroverzním humorem svého dvorního komika stojí. „Několik z vás se nás ptalo, kde pro nás leží hranice nenávisti. Na Netflixu nepovolujeme tituly, které podle nás podněcují k diskriminaci a nenávist. The Closer není takovým titulem,“ napsal výkonný ředitel Netflixu Ted Sarandos v otevřeném dopise zaměstnancům. Dopis se podařilo získat magazínu The Verge.

Translidé před ústředím Netflixu v americkém městě Los Gatos plánují na 20. října protestní akci. Zaměstnanci služby hlásící se k sexuálním menšinám odmítnou pracovat a odejdou (protestní walkout). „Netflix dokázal, že se nestará o náš úkol bavit celý svět opakovaným zveřejněním obsahu škodlivého pro komunitu translidí,“ uvádějí protestující v manifestu. Po sociálních sítích se šíří prosba, aby diváci Netflixu 20. října službu vůbec nespouštěli.