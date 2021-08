Johnnyho Deppa nesoudíme, říká výkonný ředitel karlovarského festivalu, jehož host budí nadšení i kritiku

Lidovky.cz: I letos se vám podařilo do Varů pozvat světové hvězdy jako v předpandemických ročnících: Michaela Cainea, Ethana Hawkea, Johnnyho Deppa. Bylo tentokrát jednání o jejich příjezdu o hodně náročnější než dříve?

Bylo to poměrně zvláštní, protože třeba ještě tak dva měsíce zpátky to vypadalo, že nebude moci přicestovat vůbec nikdo. I teď je například ještě pro mnoho Američanů cestování nepředstavitelné, tenhle rok prakticky odepsali a počítají s tím, že začnou znovu cestovat až po Novém roce, počínaje přehlídkou Sundance. Ale potom se najednou atmosféra začala zlepšovat a v různých diskuzích se začalo ukazovat, že by možná pozvání hostů nemuselo být tak nerealizovatelné. Jsou tu pochopitelně pořád nějaká omezení a možná bude nutné mít výjimky z karantény, ale zásadní překážky padly a je pěkné, že ti lidé, které jsme ohlásili, přijíždějí.