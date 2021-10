Kapitán Kirk na palubě! Herec Shatner se dostal do vesmíru jako nejstarší astronaut

S dalšími třemi turisty-astronauty ho vynesla raketa New Shepard společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Raketa i modul RSS First Step s posádkou bezpečně přistály a Shatner, kterému je 90 let, se stal nejstarším člověkem ve vesmíru.

Raketa s modulem opustila startovací rampu společnosti Blue Origin u města Van Horn na západě Texasu v 09:50 místního času (16:50 SELČ). Let trval přibližně deset minut a všechny jeho fáze proběhly podle plánu. Modul se tři minuty po startu oddělil od rakety a vystoupal do výšky 106 kilometrů. Mezitím New Shepard přistál kolmo na stanoveném místě a nedlouho poté se na zem asi tři kilometry od místa startu bezpečně vrátil modul s lidmi.

Vypuštění bylo původně plánováno na úterý, ale kvůli počasí se odložilo na dnešek. I dnes se start několikrát posunul, důvod ale společnost neupřesnila.

Jednalo se o druhou výpravu společnosti Blue Origin na hranici vesmíru s turisty. V posádce nebyl ani tentokrát žádný profesionální astronaut. Modul First Step je totiž zcela automatizovaný a pro let vzhůru, sestup ani přistání není na palubě potřeba žádný odborný personál.