Maniakální pohádka o sociálních sítích. Jak být tím nejlepším člověkem pod tlakem internetu?

Do hlavní role obsadila režisérka Mayu Hawkeovou, která také pochází ze slavné rodiny – jejími rodiči jsou herci Ethan Hawke a Uma Thurmanová. „Vyrostla jsem v dost bohémské rodině, v podstatě na filmových placech, takže v tomhle prostředí se cítím dobře. Původně jsem začala s fotografií, režie mi ale přišla jako přirozený vývoj. Chtěla jsem nějakou výzvu a film obsahuje všechny prvky, které mám ráda. Hudbu, příběh, kostýmy...“ vypráví Gia Coppolová, jak se stala filmařkou.

V rodině plné známých umělců se snaží najít vlastní hlas, zároveň se jí však nezříká. Do svého filmu obsadila i Jasona Schwartzmana, bratrance svého otce Gian-Carla, který zemřel při nehodě v květnu 1986, ještě před jejím narozením. „Věděla jsem, jak je zábavný, ale netušila jsem, jak působivé jsou jeho improvizační schopnosti,“ chválí si Schwartzmanův výkon.

Rodinný byznys

Také Maye Hawkeové připadá přirozené pokračovat ve stopách svých příbuzných. „Hodně lidí zůstane tak říkajíc u rodinného byznysu. Světu, v němž jste vyrostli, nejvíc rozumíte. Filmový průmysl je jiný v tom, že je víc vidět a je v něm méně volných míst. Fakt, že se v něm vyznám a cítím se v něm dobře, beru jako privilegium, ne jako samozřejmost. Mám výhodu, musím ale pracovat natolik dobře, abych si to místo sama zasloužila,“ říká 23letá herečka.

Své budoucí povolání si nicméně Maya vybrala až na střední škole. „Měli jsme tam skvělé divadelní oddělení. Učitelka Laura Barnettová tam vedla experimentální divadlo, mohli jsme i sami psát hry a pak je se spolužáky nastudovat. Šlo o mimořádně kreativní prostředí a také první místo ve škole, kde jsem se cítila dobře. Dokonce i schopně, což se v mnoha situacích nestává. Měla jsem pocit, že si zasloužím tam být, že jsem platná. Proto jsem se rozhodla věnovat herectví,“ vypráví Hawkeová, prozatím nejznámější díky třetí řadě populárního seriálu Netflixu Stranger Things.

Coppolová se s ní seznámila ještě jako fotografka. „Hned jsme si sedly. Maya okamžitě věděla, co u ní hledám, aniž bych to musela vyjádřit. Rychle jsem pak v ní viděla i postavu Frankie, hrdinky Mainstreamu. Roli jsme následně spolu vyvinuly, zkoumaly jsme, kam nás její příběh zavede,“ vzpomíná režisérka.

Bývalý Spider-Man trochu jinak

Ve filmu nakonec Frankie pomůže proslavit excentrika Linka, z něj se však tlakem slávy stává přesně ten produkt mainstreamu, jímž dosud opovrhoval. Linka si zahrál Andrew Garfield, který tak divokou roli zatím nedostal. „Znám ho už dlouho, vím, že je zábavný, umí tančit a k tomu jde o jednoho z nejlepších herců své generace. Většinou hraje hrdiny, které máte rádi, přišlo mi proto dobré dát mu kontrastní roli vyšinutého maniaka,“ vysvětluje obsazení bývalého Spider-Mana režisérka.

Mainstream se zajímá o dopad sociálních sítí na společnost i člověka, nechce být však jejich jednoznačnou kritikou. „Nedokážu natočit film o něčem, k čemu nemám vztah. Mainstream ukazuje věci, kterých jsem byla svědkem. Nechci ale nikoho poučovat o sociálních sítích. Jen mě fascinuje, kam směřují,“ říká Coppolová.

„Já beru Mainstream jako podobenství. Příběh si půjčuje kousky všeho, co se teď děje, a spojuje je do temné pohádky o tom, jak sociální sítě ovlivňují náš vztah k umění a vztah mezi autorem a divákem. Divák se v poslední době stal velmi důležitým. Náš film pokládá otázku, zda můžete uspokojit touhy diváka, aniž byste museli kompromitovat výsledek a hlas autora. A odpověď je komplikovaná,“ myslí si Hawkeová. „I když se hlavní postavy víc a víc kompromitují a korumpují, nelze říct, že to, co dělají, už není umění. Pořád jde o provokativní, nebezpečné, komplexní a empatické dílo. I když během toho ztratí samy sebe a ublíží jiným lidem, pořád dělají něco, co vypovídá o tom, kdo jsme a s čím se potýkáme. Frankie při tom však ztrácí svůj hlas a musí ho najít, to je její lekce,“ vysvětluje snímek herečka.

„Proto s ní tak ráda pracuju, dokáže všechno vyjádřit líp než já,“ usmívá se režisérka.

Být tím nejlepším člověkem

Podle Mayi Hawkeové za její schopnost vyjadřování může hlavně její dyslexie. „Všechno učivo jsem poslouchala jako audioknihu, a abych ve škole prošla, musela jsem komunikovat hodně verbálně. Nedokázala jsem totiž napsat dobrou esej nebo domácí úkol, tak jsem musela získat body za účast při vyučování. Pořád jsem se hlásila, a tím jsem se naučila vyjádřit své myšlenky. Ale zas tak artikulovaná si vlastně nepřipadám,“ říká dívka, pro niž největší životní strach kromě nemoci či smrti jejích milovaných představuje obava, že by se vydala snadnou, lenivější cestou a nenaplnila by svůj potenciál. „Chci být tím nejlepším člověkem, co můžu, v každodenním životě i na internetu,“ tvrdí Hawkeová.

Mainstream měl premiéru na loňském festivalu v Benátkách, první velké filmové akci od začátku pandemie. „Podle mě bylo skvělé, že se pořadatelé snažili najít způsob, jak ukázat filmy zase v kinech. To nemůže nic nahradit,“ pochvalovala si Coppolová.

Film na Lido doprovodily spolu s Hawkeovou osobně, poté, co se ujistily, že festival bere hygienická opatření vážně.

„Šlo o můj první film v Benátkách, chtěla jsem tu být. Festival jsem předtím navštívila jen se svým otcem jako malá holka, když tu uváděl film Před soumrakem,“ vzpomíná Hawkeová. S rodiči by si prý jednou ráda zahrála. „Vím, že Meryl Streepová říká, že pokud obsadíte dva herce, kteří se znají dlouho, je to vlastně podvádění, protože intimitu, přirozenost a kouzlo mezi nimi už nemusíte vytvářet. Já bych toho ale právě chtěla využít, až přijde ten pravý projekt,“ plánuje Maya Hawkeová.