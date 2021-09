Masový vrah s cirhózou. Pět věci, kvůli kterým pohlédnete na Jamese Bonda jinýma očima

Zabránit ztrátám? To sotva

James Bond je vlastně sériovým vrahem. Ve svých dosavadních 24 filmech stačil odpravit již 354 různých megalomanských padouchů i jejich poskoků. Nejvíce jich bylo ve filmu Zlaté oko (1954), kdy agent 007 odpraví 47 nepřátel. Nejméně naopak ve snímku Muž se zlatou zbraní (1974), kde Bondovou rukou zemře jeden jediný. ¨

I tak ale není Bond tím největším filmovým „řezníkem“. Například John Rambo v podání Sylvestra Stallona během pouhých pěti filmů odpravil hned 552 lidí.

Nebezpečný alkoholik

Agent 007 by pravděpodobně v klíčových momentech neudržel pistoli v ruce. Málo se o tom mluví, ale Bond je prostě alkoholik. Od roku 1962, kdy vyšel první film, drží v ruce téměř neustále nějakou sklenku. Někdy si koktejlů či svého oblíbeného Martini s vodkou užívá natolik, že by to neustál ani podle vědců.

Vědci z Otažské univerzity v Austrálii přišli v roce 2019 s tím, že kdybychom spočítali rychlost, jakou do sebe Bond drinky „hází“ s jejich obsahem alkoholu, dostal by se nezřídka na hodnotu i více než šest promile v krvi. Dodejme, že pět promile v krvi je pro obyčejného člověka dávka, po které následuje kóma a smrt. To navíc nemluvíme ani o tom, že agent s povolením zabíjet často po bujaré pitce nasedne za volant nějakého superrychlého vozu...



Ten nejhorší tajný agent

James Bond není zrovna etalonem tichého přístupu a co nejmenších vedlejších škod. Nejsou ale přesně to ty nejžádanější kvality tajných agentů? Není tedy Bond ten docela nejhorší ze všech?

Populární teorie na sociální síti Reddit tvrdí, že tomu je přesně tak. Má to ale své opodstatnění. Bond může být něčím, čemu se v hantýrce tajných služeb říká „prokletý agent“ - tajné služby najmou někoho, kdo poté ve špionážní hře slouží jako jakýsi pěšec, jehož je možné bez mrknutí oka obětovat a jehož úkolem je především odvést pozornost. V tom se Bond osvědčil dokonale. Takže zatímco zdánlivě nesmrtelný agent ničí vše, co mu přijde pod ruku a svede každou sukni, strhne na sebe dost pozornosti na to, aby ostatní agenti MI6 mohli nepozorovatelně splnit cíle mise.

Oblíbený terč



Magazín NME zveřejnil v roce 2012 statistiku, podle které bylo na Jamese Bonda vystřeleno ve filmech neuvěřitelných 4 662 patron. Skutečné číslo je nyní ještě mnohem větší, protože ve statistice nebyly zahrnuty filmy Skyfall (2012), Spectre (2015) a pochopitelně ještě ani Není čas zemřít (2021).

Za astronomický honorář

James Bond není levnou záležitostí, to se obecně ví. Není čas zemřít je ostatně s udávaným rozpočtem 250-300 milionů dolarů nejdražším filmem všech dob. Drahé je ale najmout si i samotného agenta 007. Například Sean Connery dostal za film Diamanty jsou věčné (1971) 1,2 milionů dolarů.

Dnes to nejsou oslnivé peníze, ale před padesáti lety to bylo něco neslýchaného, co se dostalo i na stránky Guinnessovy knihy rekordů. Jen pro srovnání - průměrný měsíční plat v Americe byl tehdy zhruba 540 dolarů. Štědrý Sean Connery ale celou astronomickou částku věnoval na vzdělávacím organizacím ve svém rodném Skotsku.