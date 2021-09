Musí se X-Meni přejmenovat? Podle nové prezidentky Marvelu není ikonický název dostatečně inkluzivní

V rozhovoru pro podcast Nuke the Fridge Alonsová naznačila, že vedení Marvel Studios uvažuje o změně názvu X-Men, protože podle nich není dostatečně inkluzivní.

„Netuším, kam značka zamíří v budoucnosti. Přijde mi nicméně vtipné, že fanoušci stále tým nazývají X-Meni, ačkoliv je v něm hned několik superhrdinek. Myslím si, že jde o velmi zastaralý název,“ mínila Alonsová.



Změna názvu ale nemusí být nutně jen snahou zavděčit se takzvaným bojovníkům za sociální spravedlnost. Společnost Disney, pod kterou Marvel spadá, získala práva na filmové X-Meny ve chvíli, kdy loni koupila studio 20th Century Fox. Změna názvu tak oblíbený superhrdinský tým může lépe začlenit do propojených filmů od Marvel Studios a oddělit je od snímků, které s X-Meny natočilo studio 20th Century Fox. Teoreticky by tak se stejným týmem mohly existovat dvě svébytné filmové série.

Victorie Alonsová v Marvel Studios pracuje již od roku 2015. Teprve v roce 2021 se ale stala výkonnou ředitelkou. Žije v homosexuálním manželství s herečkou Imeldou Corcoranovou. Byla to právě Alonsová, kdo si „vydupal“, že padouch Loki (Tom Hiddleston) bude ve stejnojmenném seriálu uvedeném na streamovací službě Disney+ genderfluidní, tedy že bude střídat pohlaví.

Marvelovské filmy a seriály nyní prožívají něco, co je ve světě marvelovských komiksů běžné již několik let. Scénáristé komiksových příběhů se snaží o stále větší inkluzivitu, takže se příběhy největšího komiksového nakladatelství za posledních několik let dočkaly první muslimské superhrdinky (Kamala Khanová - Miss Marvel), první obézní superhrdinky (Trailblazer) nebo prvního nebinárního superhrdiny jménem Snowflake.