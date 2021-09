Phil Collins přiznal, že už jen stěží udrží bubenickou paličku. Jeho zdravotní stav se zhoršil

„Mám jisté fyzické obtíže a je to velmi frustrující, protože bych chtěl tam nahoře (za bubny) hrát já. Stěží udržím v ruce paličku, takže to není možné,“ uvedl Collins v rozhovoru s BBC, kterým propagoval nadcházející podzimní turné Genesis, která se na pódia vrací po 14 letech, 54 let od vzniku.



Sedmdesátiletý zpěvák a bubeník podstoupil v letech 2009 a 2015 operace zad, které poškodily jeho nervovou soustavu. Trpí také cukrovkou, píše agentura Reuters.



Britská progresivní rocková kapela Genesis slavila největší úspěchy v 70. letech. Phil Collins se v 80. a 90. letech velmi úspěšně vydal na sólovou dráhu. Proslavily ho hity In the Air Tonight nebo One More Night. V roce 2011 ukončil kariéru, o šest let později se ale na pódium opět vrátil.

Připravované turné Genesis je podle Collinse pro kapelu „ukládáním ke spánku“. Všichni její členové už jsou podle zpěváka „pánové jistého věku“. Bubeník a zpěvák také zdůraznil, že jako odchod nynější turné chápe jen on, za ostatní prý mluvit nechce.