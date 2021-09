Písecký rodák Jiří Mráz patřil v Americe do první jazzové ligy. Exulantským steskem po domově netrpěl

/NEKROLOG/ Při vší úctě k řadě dalších, kterým se podařilo třeba aspoň na čas uchytit ve světových kapelách, jsou jen tři čeští muzikanti, kteří se dostali do první světové – čti americké – jazzové ligy. Klávesista a skladatel Jan Hammer, kontrabasista Miroslav Vitouš a také kontrabasista Jiří George Mráz. Posledně jmenovaný zemřel 16. září ve věku 77 let. Oznámila to jeho žena a v posledních letech také spoluhráčka Camilla.