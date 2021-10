Rolling Stones už nebudou hrát hit Brown Sugar. Píseň podle kritiků oslavuje otroctví

„Pojď ke mně, hnědý cukříku, jak to, že tak dobře chutnáš, děvče? Ach, mám z tebe dobrý pocit, hnědý cukříku, chutnáš tak, jak by černá holka chutnat měla,“ zpívá mimo jiné Mick Jagger v hitu Brown Sugar, písně, jež dále zmiňuje i otrokářské lodě mířící k polím s bavlnou.

Kytarista kapely Keith Richards deníku LA Times potvrdil, že Brown Sugar na koncertech nezazní. Zároveň ale přiznal, že nechápe, proč některý kritici chtějí píseň zcela zakázat. „Oni snad nechápou, že jsme ji napsali jako obžalobu hrůz otroctví,“ nechal se slyšet.



„Brown Sugar hrajeme na každém koncertě už od roku 1970. Pro jednou ji vynecháme a uvidíme, jak to půjde,“ mírnil vášně zpěvák a spoluautor textu Brown Sugar Mick Jagger. „Třeba ji pak zařadíme zpět,“ dodal.



Podle serveru Setlist.fm, který zaznamenává seznamy koncertových skladeb kapel v průběhu let, je Brown Sugar druhou nejhranější písní Rolling Stones. Víckrát kapela na koncertech přehrála už jen píseň Jumpin‘ Jack Flash.

Píseň hned po svém uvedení v roce 1971 zaznamenala celosvětový úspěch v hitparádách po celém světě. A to i přes problematický text, o kterém Mick Jagger již v roce 1995 prohlásil, že by něco takového už nikdy nenapsal.

V posledních letech kritika písně jen zesílila. V roce 2019 vlivný americký hudební režisér a producent Ian Brennan v svém sloupku pro Chicago Tribune prohlásil, že je píseň rasistická a obhajuje pedofilii. „Adolescentního baristu by určitě vyhodili z kavárny, kdyby si dovolil prohlásit to, co Jagger zpívá,“ argumentoval Brennan.

Chystané americké turné bude pro The Rolling Stones hořkosladké. V srpnu zemřel jejich bubeník Charlie Watts. Nahradí ho talentovaný multiinstrumentalista Steve Jordan, kterého kromě jiného proslavila i spolupráce s Ericem Claptonem. Jordan v kapele zaskakoval již dříve, když Wattsovi koncertování nedovolil jeho zdravotní stav.