Lidovky.cz: Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

V nejistotě a prací. Situace se vyvíjí každý den, ale stále jsme věřili, že festival bude.

Lidovky.cz: Festival máte letos plný světových hvězd svých žánrů, skoro jako by žádný covid ani nebyl. Přesto: kolikátá je to verze programu?

Postupně jsem upravoval asi třetinu program tak, aby korespondovala se záměrem dramaturgie letošního festivalu. Je to přirozený proces, který byl ale umocněn covidovou situací.