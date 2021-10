Souboje o kultovní sitcomy jsou věcí prestiže. Netflix koupil práva na 30 let starý seriál za 11 miliard

Sitcom Show Jerryho Seinfelda byl už od svého uvedení ohromným hitem. Šlo o takový ohromný úspěch, že sitcom svému hlavnímu aktérovi zajistil v té době téměř pohádkové bohatství - jen v roce 1998 si Jerry Seinfeld přišel díky sitcomu na 267 milionů dolarů.



Mediální gigant Netflix nyní dal téměř dvakrát tolik, tedy 500 milionů dolarů (téměř 11 miliard korun), aby pro sebe práva na vysílání Show Jerryho Seinfelda zajistil na příštích pět let. Proč ale Netflix za ohromnou částku kupuje třicet let starý seriál, jehož vtipy a popkulturní narážky již dávno nejsou aktuální?

Show Jerryho Seinfelda vznikla na objednávku televize NBC v roce 1989. Kromě samotného Seinfelda, který v té době zažíval vrchol jako stand-up komik, je pod seriálem podepsaný i Larry David. Toho proslavil sitcom Larry, kroť se, kde se zhostil hlavní role.



Legrace > příběh Díky absenci nějakého hlubšího příběhu se Show Jerryho Seinfelda přezdívá Seriál o ničem.

Děj vypráví o životě fiktivní verze amerického komika Jerryho Seinfelda a jeho třech přátel - bývalé přítelkyně Elaine (Julia Louis-Dreyfusová), dobrým kamarádem Georgem ( Jason Alexander) a sousedem přes chodbu Cosmou (Michael Richards). Místo složitých dějových linií zobrazuje přátele, jak se baví o docela všedních náležitostech lidského života.

Ačkoliv seriál si poměrně dlouho hledal publikum, od třetí série dál sledovanost jen rostla. Show Jerryho Seinfelda zažila zlatý věk sitcomů, kdy se jednotlivé televize předháněly v žebříčcích sledovanosti. Vznikaly divácké hity jako Přátelé, Frasier, Jsem do tebe blázen nebo Fresh Prince.

Show Jerryho Seinfelda se těšila diváckému zájmu i dlouho po své premiéře. Kromě častých repríz přímo na NBC pronikla i do jiných zemí včetně České republiky. Seriál ještě pod anglickým názvem Seinfeld začala vysílat TV Nova, později ho převzala TV Prima. Ústřední postavu Jerryho Seinfelda namluvil Petr Rychlý.

Uplynulých deset let je mediální svět svědkem rychlého rozmachu streamovacích služeb. Aby každá z nich nalákala potenciální diváky, musela vytvořit lákavou knihovnu jim dobře známých seriálů a filmů. Jedním z takových lákavých produktů byla i Show Jerryho Seinfelda. V roce 2015 ji po lítém finančním boji pro sebe získala na šest let služba Hulu.

Službu Netflix tato výhra konkurence v té době nejspíš netrápila, protože v té době měla ve své knihovně sitcomy Kancl, Na zdraví nebo již jednou zmíněné Přátele. To vše se změnilo s letošním příchodem služby HBO Max, která pobrala kompletní katalog svého provozovatele, mediálního konglomerátu WarnerMedia. Netflix tím přišel o Přátele. NBC zase odkoupila Kancl pro svou službu Peacock.

Není se tedy čemu divit, že Netflix sáhl právě po Seinfeldovi, když letos Hulu vypršela práva. O důvodu výše astronomické částky 500 milionů dolarů se dá spekulovat. Streamovací společnosti do nového obsahu investují ohromné peníze, ale nikdy není jasné, zda z něčeho skutečně bude takový hit, jako se nyní Netflixu povedl například s Hrou na oliheň. Show Jerryho Seinfelda je sice třicet let stará záležitost, ale co se týče diváckého zájmu jde o léty prověřenou sázku na jistotu, o potenciálu nalákat nové předplatitele ani nemluvě. Nezměnilo se tak vůbec nic - kultovní sitcomy jsou tak i po desítkách let věcí prestiže.