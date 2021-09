Texas ‚válčí‘ s HBO. Kvůli kontroverznímu zákonu o potratech hrozí odchod i dalších televizí a studií

Nový texaský zákon zabraňuje ženám dojít si na potrat po dovršení šesti týdnů věku plodu. Zároveň umožňuje obyvatelům a institucím podávat žaloby na doktory, kteří proceduru i tak zprostředkují, či na ženy, které i přes zákaz potrat podstoupí. Situace podle kritiků na sociálních sítích začíná připomínat temnou protiženskou dystopii ze seriálu Příběh služebnice, seriálu, jenž má v nabídce i televize HBO.

HBO stojí i za dalším seriálem, jenž se měl v Texasu natáčet, ale kvůli zákonu se tak nestane. „Tohle vůbec není o politice. Příští týden televizi odevzdávám scénář pro faktografický seriál odehrávající se v Texasu, ale v dobré víře nemohu zapomenout na místní porušování svobod. Ví někdo o nějaké podobné lokaci, které se podobá Dallasu? (třetí největší město Texasu a místo, kde se měl seriál původně natáčet, pozn. red.)“ napsal na svůj Twitter David Simon, tvůrce chystaného díla.



Ne všichni s rozhodnutím Simona a HBO souhlasí. Podle kritiků společnost svým rozhodnutím poškodí v Texasu převážně filmařské profesionály, kteří nemají s kontroverzním zákonem nic společného. „Státní zákony neodráží názory populace. Tím, že se nebude natáčet v Dallasu, utrpí hlavně ti, kteří tam pracují. Potřebujeme se mít jak uživit,“ napsal na sociální sítě filmový úřad v Dallasu (Dallas Film & Creative Industries Office).

Nový projekt Davida Simona je zatím v prvních fázích příprav a HBO ho drží pod pokličkou. Sama televize zatím krok přesunout natáčení jinak nekomentovala, ačkoliv ho musela Simonovi schválit.

Sám tvůrce zatím chystá ještě jeden další seriál. Dílko We Own This City (Tohle město je naše) vypráví o skutečných případech korupce policistů ve městě Baltimore. Žánr drsných seriálových dramat inspirovaných skutečností je Simonovi velmi blízký. Jeho dva největší divácké hity jsou ostatně seriály The Deuce: Špína Manhattanu (2017) a výše zmíněný The Wire - Špína Baltimoru (2003).

Razantní krok HBO a Davida Simona je možná jen začátkem něčeho většího. V roce 2019 se o podobném zákonu ohledně potratů hlasovalo i v americkém státě Georgie. Tehdejší prezident společnosti Walt Disney Bob Iger médiím řekl, že pokud zákon projde, Disney své mnohamilionové projekty přesune jinam. Stejně zdviženým prstem mával i Netflix.

Georgie navíc nemá vyhráno - ačkoliv zákon, který do historie vešel pod názvem Heartbeat Bill (Zákon o tlukotu srdce) v roce 2019 nakonec neprošel, ještě letos se jím bude zaobírat federální soud. Ten jej může vrátit zpět k novému hlasování.

Texas není z hlediska filmů a seriálů tak významným státem jako Georgie, přesto v něm vznikaly a vznikají některé významné projekty. Z těch nejnovějších jmenujme například vznikající seriál Love and Death (Láska a smrt), kde si šílenou vražedkyni zahraje herečka Elizabeth Olsenová. Ačkoliv se o žádném větším exodu filmových projektů zatím nemluví, případná reakce filmových studií a televizí by Texasu citelně uškodila.