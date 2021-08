Mafia Titanic Mod - Part One Trailer | foto: Robville Virtual Realisations

Do české videohry Mafia se po patnácti letech vývoje dostala modifikace (fanouškovský přídavek), jenž hlavnímu hrdinovi Tommymu Angelovi umožní prozkoumat útroby Titaniku. Videohru Mafia: The City of Lost Heaven vydalo brněnské studio Illusion Softworks (dnes 2K Czech) v roce 2002.