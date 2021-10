Recenze

/SERIÁL NA VÍKEND/ Miliardář to dnes nemá lehké. Zejména podniká-li v tak proměnlivém oboru, jako jsou média. A také když už jemu samotnému docházejí síly a měl by pomýšlet na odchod do ústraní – což si myslí především jeho dávno dospělé děti, které netrpělivě čekají na svou příležitost v rodinné firmě. Ta ale ne a ne přijít, protože protřelý vládce bude odcházet ještě dlouho a ve schopnosti manipulovat okolím daleko předčí všechny své potomky.