V Abú Dhabí probíhá Hra na oliheň naživo. Tematické večery nabízejí i pražské diskotéky

Bylo jen otázkou času, kdy se Hra na oliheň promítne do skutečných životů po celém světě. Když organizátoři odejmou hrozbu možné smrti, zbývají jim zábavné hry, které jsou sice určeny dětem, ale pobaví se u nich díky seriálu hlavně dospělí.

Korejské kulturní centrum v Abú Dhabí přichystalo vlastní verzi her. Podle oficiálních webových stránek se každé série může zúčastnit jen 15 hráčů, kteří si ale projdou vším tím, co museli překonat hrdinové seriálu. S tím rozdílem, že vyřazení soutěžící mohli sledovat zbytek hry a neschytat od dozorců kulku do hlavy.

Registrace na akci probíhala na webových stránkách. Zúčastnit se mohlo jen několik vybraných jedinců, kteří obratem obdrželi pozvánku do hry. Soutěžící dostali trička s logem hry, zaměstnanci centra navlékli uniformy dozorců.

Hra na oliheň pronikla i do nočního života v České republice. Na tematickou párty s celonoční hrou láká například pražský klub Distrikt 7. Večer s Hrou na oliheň proběhl tuto středu v oblíbeném tanečním kubu Duplex.

Devítidílný korejský seriál Hra na oliheň je nečekaným úspěchem Netflixu. Zábavní gigant zveřejnil data, podle kterých seriál viděla již polovina platících uživatelů služby. Hra na oliheň je navíc se svými 111 miliony zhlédnutí vůbec nejúspěšnějším produktem služby.