Ve městě, kde nikdo neumírá, se umírat začne. Norský seriál je na Netflixu ideální víkendovou jednohubku

Jednak proto, že ačkoliv ve Skarnes kdysi dávno řádil sériový vrah, městečko s obdivuhodně nulovou kriminalitou v posledních desetiletích vešlo do povědomí norské veřejnosti jako místo, kde se neumírá. A jednak také proto, že nebožka je z rodiny Hallangenových provozující již několik generací ve městě pohřební ústav. Jak navíc pověst města naznačuje, zakázky se příliš nehrnou. Největším překvapením pro všechny je ale moment, když spolehlivě mrtvá Live ožije patologům na pitevním stole, jako kdyby podvědomě nechtěla Skarnes kazit reputaci.

Post mortem: Město, kde nikdo neumírá seriál, 6 epizod

(Norsko, 2021)

K vidění na: Netflix

Žánr: drama, thriller

Režie: Harald Zwart, Petter Holmsen

Scénář: Petter Holmsen, Sofia Lersol Lund, Rune Stalen

Hrají: Kathrine Thorborg Johansen, Elias Sorensen, André Sorum, Sara Khorami, Terje Stromdahl, Kim Fairchild

To vše se stane v prvních deseti minutách seriálu Post mortem: Město, kde nikdo neumírá. Překotná expozice a originální začátek způsobují, že norský háček s razancí těch nejlepších severských detektivek chytá svou diváckou rybu. Post mortem se však jako detektivka tváří jen chvíli, než se změní v paranormální hororovou komedii s humorem černým jako oblečení účastníků smutečního obřadu.

Když totiž Live procitne, zjišťuje, že všechno není tak docela při starém. Kromě zostřených smyslů a zvýšeného prahu bolesti slyší, jak lidem v tepnách koluje krev. Ačkoliv Live nutkání nechápe, má na životodárnou rudou tekutinu nesmírnou chuť. Město se z návratu své jediné mrtvoly za dlouhou dobu poměrně rychle vzpamatuje, tři důležití muži z jejího okolí se na celou událost dívají se směsicí radosti, strachu a nepochopení.

Dívčin otec Arvid Hallangen (Terje Str /o mdahl) jako dlouholetá hlava pohřebního ústavu dobře ví, že co jednou zemře, to by mělo zůstat mrtvé. K Live přistupuje obezřetně a s odporem. Divák z náznaků vytuší, že to není poprvé, kdy se s něčím podobným setkal. Odd Hallangen (Elias Holmen S/o rensen) vítá svou obživlou sestřičku s otevřenou náručí a přehlíží její divné chování. Policista Reinert (André S/o rum), dívčin kamarád, který ji tajně od dětství miluje, je tím, kdo ji na poli najde mrtvou. Přestože cítí radost z jejího návratu mezi živé, hlodá v něm snaha zjistit, proč tomu tak je.

Ve Skarnes se tak navzdory podtitulu umírat začne, ale rozhodně nelze čekat klasické hororové vyvražďování. Jako bonus se divák může přiučit i tomu, jak to chodí v pohřebních ústavech. Naturalismus některých scén od balzamovacího stolu a přilehlého okolí budiž důkazem, že nejenom „řidič tvrdej chleba má“.

Herecké výkony od českému publiku převážně neznámých herců jsou plošně uvěřitelné. Nálepku diváckého sympaťáka získal Elias Holmen S /o rensen jako lehce přihlouplý, ale za všech okolností svědomitý Odd Hallangen. Tento dobromyslný obr, jemuž osud (či scenáristé) hází do života jednu jobovku za druhou, se stará i o hlavní jádro upřímně vtipného černého humoru.

První a zatím jediná série Post mortem: Město, kde nikdo neumírá má prozatím jen šest dílů a představuje tak ideální víkendovou jednohubku. Norové zručně míchají žánry a servírují svébytné dílko na hony vzdálené americké produkci obdobného paranormálního zrna. I proto se vyplatí sledovat ho v originálním znění s titulky. Například často skloňované spojení Hallangen Begravelsesbyra (Pohřební ústav Hallangen) je s norskou dikcí až poeticky libozvučné.

Seriál svou paranormální zápletkou v mnohém připomíná úspěšný švédský film Ať vejde ten pravý (2008) režiséra Tomase Alfredsona. Mytickou postavu upíra film také vsazuje do severského nehostinného prostředí, ale tentokrát se jedná o omšelé sídliště. Příběh vychází ze stejnojmenné knihy Johna Ajvide Lindqvista (česky 2010, nakladatelství Argo). Dýchá z něj detektivka, drama, ale místo černého humoru Ať vejde ten pravý sází na romantiku. Přestože film oceněný například hlavní cenou na festivalu Tribeca není v současnosti k vidění v televizi a na streamovacích platformách, pražské Švandovo divadlo letos příběh uvedlo v premiéře jako divadelní inscenaci.