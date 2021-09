Zikmund je super chlapík, který potřebuje reklamu. Historie se neopakuje, ale rýmuje, říká tvůrce Oprásků

Lidovky.cz: Proč ta zkomolená čeština? Proč postavy ve vašich „opráscích“ nemluví normálně?

Opráski jsou odborné historické texty, ve kterých se používá specifický žargon, který člověku mimo obor může působit trochu potíže, více bych v tom nehledal. Kdo má trochu vůle a času, k porozumění se propracuje. Anebo se na to můžete podívat tak, že Opráski vznikly jako hříčka na obskurním místě internetu v roce 2012, a prostě to k tomu tak patřilo. Jako správný internetový mem byly Opráski kreslené narychlo přímo do počítače myší, což se podepsalo na vizuální kostrbatosti, a ta zlámaná čeština k tomu zlámanému vizuálu asi nějak pasuje.