Zoufalý majitel telefonního čísla i nápověda přímo na očích. Osm věcí, které možná nevíte o Hře na oliheň

Scénář vznikal přes deset let

Režisér Hwang Dong-hyuk začal na scénáři pracovat v roce 2008. Jen napsat první dvě epizody mu trvalo šest měsíců. Pro deník The Radio Times prozradil, že se bál, jak brutální příběh publikum přijme. I proto měl velký problém sehnat producenty. Trvalo deset let, než se k projektu přihlásil Netflix.

„Za těch dvanáct let od začátku psaní scénáře se toho ve světě mnoho změnilo. Nyní publikum takovéto příběhy vítá s otevřenou náručí,“ prohlásil režisér pro deník The Korea Times.

Panenka z první hry je turistickou atrakcí

Jedním ze symbolů seriálu se stala i obrovská panenka z první hry. Ta nevznikla pro potřeby seriálu, ale štáb si ji vypůjčil z hrabství Jincheon (někdy uváděno jako Džinčeon) nedaleko hlavního města Soulu.

Podle webu Koreaboo panenka stojí u vstupu do místního muzea koňských povozů. Dá se bezpečně předpokládat, že se místo stane hojně navštěvovanou destinací pro fanoušky seriálu.

Telefonní číslo ze seriálu je skutečné

Americké seriály a filmy zpravidla pro telefonní čísla používají falešnou předvolbu +555, jež pochopitelně nefunguje. Proč? Protože se můžete vsadit, že zvědaví diváci budou na číslo volat.

Tvůrci Hry na oliheň si mysleli, že je číslo zobrazené na vizitce v seriálu bezpečné, protože mu chyběla předvolba. Když ale zbývajících osm čísel vytočil někdo z Jižní Koreje, hovor se spojil jako místní, takže předvolba nebyla potřeba.

Skutečnému majiteli čísla, blíže neupřesněnému muži, tak chodilo na čtyři tisíce hovorů denně. Pro korejský server Money Today zoufalý muž prozradil, že mu je zvědavým fanouškům seriálu úplně jedno, jestli je právě den, nebo noc.

Společnost Netflix slíbila, že inkriminované číslo ze seriálu digitálně vymaže.

Z jedné z her je trendem na sociálních sítích

Druhá hra spočívá v tom, že soutěžící dostanou karamelovou cukrovinku, ze které musí špendlíkem „vydolovat“ předem určený tvar a zároveň ho přitom nezlomit. Čím členitější obrazec je, tím těžší je samotný úkol.

Na sociální síti TikTok se lidé baví tím, že z cukrovinky zkoušejí dostat vlastní obrazce. Připravit si sladkost, které se v korejštině říká dalonga, není nic složitého. Stačí mít jen cukr na zkaramelizování a kypřící prášek.

Všechny hry mají soutěžící celou dobu na očích

Soutěžící by moc dobře věděli, jaké hry na ně čekají, kdyby se rozhlédli kolem sebe. Pozorní diváci si všimli, že na zdech ubikační místnosti jsou vyobrazeny všechny soutěžní úkoly Hry na oliheň. Zpočátku nejsou malůvky kvůli všudypřítomným palandám patrné, ale jak ubývá hráčů, hrozivá pravda vychází najevo.

From the beginning, All the games were drawn already on the wall but no one noticed it...



: 아이돌 연구소 #SquidGame pic.twitter.com/fnTXa8NjVt