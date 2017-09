Porošenko chce vyslání mírových sil na Donbas. Kreml označil za dědice stalinismu

NEW YORK Ukrajinský prezident Petro Porošenko ve středu v New Yorku vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby co nejdříve vyslala mírovou misi na východ Ukrajiny, kde Kyjev čelí proruskému povstání donbaských separatistů. Porošenko tvrdě kritizoval Rusko a označil Kreml za dědice stalinistických metod.

V mírových jednotkách, o jejichž vyslání na východ Ukrajiny se jedná, nesmějí být podle Porošenka žádní Rusové. Mise v Donbasu podle něj nesmí vést k zakonzervování povstaleckých pozic.

S rozmístěním mírových sil v Donbasu souhlasí Kyjev i Moskva, představy se ale rozcházejí v tom, kde by měly mírové oddíly působit. Rusko ještě nedávno návrhy západních států na povolání mírových sborů na východ Ukrajiny energicky odmítalo. Tlaku Německa, Francie a USA se ale nakonec rozhodlo ustoupit a v Radě bezpečnosti letos v září samo navrhlo mírové oddíly do Donbasu vyslat.



Zatímco Ukrajina dlouhodobě trvá na tom, aby tyto síly byly povolány k ochraně ukrajinsko-ruských hranic kontrolovaných separatisty, ruský návrh počítá s jejich rozmístěním na frontě oddělující proruské radikály od ukrajinské armády. Zatímco ukrajinský návrh by de facto odřízl „lidové republiky“ od ruské podpory, ruský návrh by zakonzervoval donbaské pozice povstalců a uchoval jejich vazby na Moskvu.



Porošenko ve středu na schůzi Rady bezpečnosti vyzval generálního tajemníka OSN, aby na Donbas vyslal nejprve „technickou misi“ ke zjištění situace. Na základě jejího dobrozdání by pak byly definovány parametry přítomnosti mírových sil. Prezident zopakoval stanovisko Kyjeva, že mírové sbory OSN musejí být vyslány především na rusko-ukrajinskou hranici.

Porošenko ve svém projevu tvrdě kritizoval Rusko za okupaci Krymu a intervenci v Donbasu. Rusové podle něj otevřeně porušují rezoluce OSN a ignorují své mezinárodní závazky. Kremelský režim označil za moderního hlasatele Stalinovy zločinné ideologie.

Letos na Ukrajině povstalci podporovaní Ruskem porušili tři dohodnutá příměří, konstatoval ukrajinský prezident a uvedl řadu příkladů represí a zatýkání, jemuž jsou podle něj Ukrajinci vystaveni v Donbasu a na anektovaném Krymu. „Je to chování, které očekáváme od stálého člena Rady bezpečnosti?,“ řekl prezident a dodal, že Rusko je naopak jejím největším ohrožením.

Ukrajinský prezident v emotivním projevu také obvinil Rusko z přímé odpovědnosti za tragickou havárii dopravního letounu nad Donbasem, při níž v létě roku 2014 zahynulo téměř 300 lidí. Vyjádřil očekávání, že mezinárodní soudy odpovědnost Ruska potvrdí.



Rada bezpečnosti se rovněž zabývala situací barmských Rohingů vystavených pronásledování a čelících těžké humanitární krizi. Americký viceprezident Mike Pence na zasedání varoval, že exodus uprchlíků může v regionu „zasít semeno nenávisti“. Rada bezpečnosti OSN by podle Pence měla podniknout okamžité a rázné kroky, které „by daly naději Rohingům v okamžicích nouze“.