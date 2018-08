První triumf vyšetřovatele Muellera. Porota uznala bývalého Trumpova poradce Manaforta vinným

ALEXANDRIA (USA) Americká porota v úterý uznala částečně vinným Paula Manaforta, bývalého šéfa volební kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, z defraudací a daňových podvodů. Porota složená z šesti žen a šesti mužů se shodla jen v osmi z 18 bodů obvinění. Ve zbývajících nedospěla k jednomyslnému stanovisku.

Verdikt představuje podle agentury AP první vítězství pro tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který vyšetřuje údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016.



Manafort byl souzen za zatajení desítek milionů dolarů, které získal v roli poradce proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, svrženého v únoru 2014, jakož i z daňových a bankovních podvodů.



Podle prokuratury Manafort lhal a stavěl se nad zákon, když šidil Spojené státy o mnohamilionové částky na daních. Manafortovi obhájci se snažili soud naopak přesvědčit, že finanční machinace jsou ve skutečnosti dílem někoho jiného, a sice Manafortova dlouholetého obchodního partnera Richarda Gatese.

Od vězení už ho může zachránit jen Trump

Pokud do případu nezasáhne prezident Donald Trump, je podle agentury AP po úterním verdiktu téměř jisté, že Manafort stráví několik let ve vězení. Kdy bude nad bývalým šéfem Trumpovy volební kampaně vynesen rozsudek, soudce ale zatím neurčil.

Prokurátorům dal do 29. srpna čas na to, aby se rozhodli, zda se pokusí dosáhnout Manafortova odsouzení i ve zbývajících deseti bodech.

Trump v předchozích dnech vyjádřil nad procesem s Manafortem nelibost a svého bývalého spolupracovníka označil za hodného člověka, kterému bylo ublíženo. Kdyby odešel Manafort od soudu osvobozen, Trumpovi by to dodalo novou munici ke kritice Muellerova vyšetřování, které prezident odsuzuje jako „hon na čarodějnice“.

Prácník Cohen se přiznal výměnou za nižší trest

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen učinil s prokuraturou dohodu, na jejímž základě by měl vyšetřovatelům poskytnout informace o ruské roli v amerických prezidentských volbách.



Právník Donalda Trumpa Michael Cohen, který zaplatil pornoherečce Cliffordové za mlčenlivost.

U soudu se Cohen výměnou za nižší trest přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům. Jednapadesátiletý Cohen se vydal agentům Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a před newyorským soudem přistoupil na dohodu s prokuraturou. V jejím rámci přijme trest vězení od tří let a deseti měsíců do pěti let a tří měsíců.

Výši trestu hodlá soudce vynést 12. prosince, výši kauce stanovil na 500 tisíc dolarů (11 milionů korun). Cohen se přiznal, že porušil zákon, když pomáhal s přípravou finančních dohod o mlčení dvojice žen, které následně veřejně prohlásily, že měly s Trumpem poměr.

Jednou z nich je bývalá pornoherečka Stormy Daniels, jíž právník vyplatil 130 tisíc dolarů (asi 2,7 milionu korun) výměnou za mlčení o údajné sexuální aféře s Trumpem.

Plnil pokyn „kandidáta na federální úřad“

V přiznání k porušení zákona o financování volební kampaně Cohen uvedl, že na pokyn „kandidáta na federální úřad“ zařídil platby, jejichž cílem bylo ovlivnit volby. Jméno „kandidáta“ přímo nezmínil.

Další prohřešky se týkají Cohenovy role majitele taxislužby, na jejíž provozování si půjčil v bance přes 20 milionů dolarů (450 milionů korun). Vyšetřování se soustředilo na údajné úmyslné nadhodnocení Cohenova majetku ve snaze získat úvěr, stejně jako na to, zda příjmy z taxislužby řádně zdanil.

Cohenova dohoda s prokuraturou může zkomplikovat situaci prezidenta Trumpa, jehož volební tým čelí podezření ze spolupráce s Rusy. Cohen dal opakovaně veřejně najevo, že je ochoten poskytnou informace i zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, který objasňuje především údajnou ruskou spolupráci s Trumpovými lidmi.