Trump pátrá po ‚krtkovi‘ v Bílém domě. Podezírá jen několik lidí, stopy míří k národní bezpečnosti

WASHINGTON/PRAHA Kdo napsal sloupek, který otřásl Spojenými státy? Ptají se na to média i američtí občané - ale zřejmě nikdo po autorovi anonymního textu v The New York Times nepátrá tak zběsile, jako nejužší kruh kolem Donalda Trumpa. Americký prezident je jeho identitou údajně přímo „posedlý“. Jeho tým teď údajně věří tomu, že seznam podezřelých seškrtal na „několik osob“.

Server CNN získal informaci, podle které je na seznamu podezřelých jen několik jmen. Zřejmě jde o někoho z vládního sektoru, který se zabývá národní bezpečností, což naznačila i prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová. Podle New York Times je autorem vysoce postavený vládní úředník.



„Poslední čin odboje je sloupek, který byl publikovaný v selhávajících New York Times a napsal ho anonym,“ komentoval Trump situaci před davem svých příznivců. „Je to anonymní, bezpáteřní zbabělec. Nikdo neví, kdo to je. Psali, že to je muž, ale to asi znamená, že to je žena, malá zástěrka,“ spekuloval. Trump dále navrhl, že The New York Times by měl vyslat své reportéry, aby zjistili, kdo anonym je a odhalili jej - nejužší redakce předního listu však identitu autora textu zná, pouze se jej podle svého vyjádření rozhodla chránit. Trump také naznačil, že rozhodnutí The New York Times sloupek publikovat by se dalo považovat za velezradu.



Trump v pátek řekl, že chce, aby autorství sloupku vyšetřoval ministr spravedlnosti Jeff Sessions, protože jde o „národní bezpečnost“, samotný rezort však vyšetřování nepotvrdil.

Anonymní sloupek popisoval Trumpův Bílý dům jako chaotický a promluvil o vnitrostranické rezistenci, která se údajně liší od odboje americké levice - odpůrci Trumpa vně jeho administrativy údajně věří v jeho agendu, dávají si však za úkol kontrolovat jeho „nejhorší impulsy“. Ty mají údajně kořeny v Trumpově osobnosti, která je ze své podstaty amorální. „Proto se řada Trumpových lidí zapřísáhla, že udělá, co může, aby ochránila naše demokratické instituce,“ konstatoval anonym.

Přes 25 členů Trumpovy administrativy se již od textu distancovalo. Kromě viceprezidenta Mika Pence to byli ministr zahraničí Mike Pompeo, šéf tajných služeb Dan Coats či ministr obrany James Mattis.

Informace obsažené ve sloupku nepřímo potvrzuje i chystaná kniha legendy americké žurnalistiky Boba Woodwarda, který spolu s kolegou s The Washington Post stál za většinou původních odhalení v kauze Watergate. Woodward na 11. září chystá vydání knihy s názvem Strach: Trump v Bílém domě, která je založená na hovory s řadou lidí z Trumpova okolí lidí. Woodward podle listu The Washington Post popisuje atmosféru v Bílém domě jako „administrativní puč“ či „nervové zhroucení“ prezidentského úřadu.

Útržky z díla, které se dostaly do médií, popisují Bílý dům v rozkladu - Woodward například líčí okamžik, kdy Trump ve vzteku volal po zabití syrského prezidenta Bašára al-Asada. To měl ministr obrany Mattis ignorovat. Kromě toho pozornost médií získal úryvek z knihy, podle kterého člen Trumpova týmu ukradl dokumenty z jeho stolu, aby mu zabránil v jejich nerozvážném podpisu.