Poškozené Pandury po střetu s fabií by mohly být opraveny ještě letos

PRAHA Oprava čtyř z pěti obrněných vozidel Pandur, která na podzim 2016 havarovala na silnici u Tábora, by mohla být dokončena ještě letos. Podle smlouvy by poškozené pandury měla armáda dostat nejpozději do 5. února 2019. V tiskové zprávě to uvedl za společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) Daniel Potocký. Tři z poškozených vozů dostanou nové korby.

Zpravodajský web Českého rozhlasu iRozhlas ve středu napsal, že poškozená vozidla dostanou nové korby. Web s odkazem na armádu uvedl, že vozy budou opraveny do konce roku 2019. Podle TDV se tak stane nejpozději do 5. února. „TDV ovšem usiluje o to, aby česká armáda dostala všechna čtyři vozidla už do konce tohoto roku,“ uvedl Potocký.



Ministerstvo obrany podle něj schválilo rozsah oprav na čtyřech poškozených pandurech na začátku března a zároveň zakázku zadalo firmě TDV. Termín na dokončení prací byl stanoven na 5. února 2019. Dodal, že opravy již byly zahájeny. „Během oprav bude provedena výměna korby u tří vozidel,“ dodal. Jeden z pandurů byl při nehodě poškozen lehce, a byl opraven u mateřského útvaru, uvedl iRozhlas.

Pětice pandurů a osobní auto havarovaly 4. listopadu 2016 v Táboře Čekanicích. Hlavní příčinou nehody bylo podle policie nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly. Tři vojáci za prohřešek dostali pokutu 2000 korun.

Armáda disponuje 107 pandury. Uzpůsobeny jsou třeba jako bojové vozidlo pěchoty nebo jsou ve zdravotnické verzi. Všechny z nich jsou obojživelné.