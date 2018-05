Poslanci diskutovali o protikuřáckém zákonu, nový návrh požaduje jeho zmírnění

PRAHA Poslanci se ve středu opět přeli kvůli návrhu na zmírnění protikuřáckého zákona, který míří zejména na úplný zákaz kouření v restauračních zařízeních. Úvodní kolo debaty stejně jako před měsícem nedokončili. Předloha zřejmě bude čelit požadavku na zamítnutí už v prvním čtení, jak dříve avizoval zpravodaj Rostislav Vyzula (ANO). Kdy se Sněmovna k projednávání návrhu změn v protikuřáckém zákonu vrátí, není jasné.

Zastánci nynějšího úplného zákazu argumentovali zdravotními i ekonomickými důvody s ohledem na náklady léčby nemocí spojených s kouřením. Podporovatelé zmírnění zákona zase mluvili o diskriminaci kuřáků i provozovatelů pohostinství nebo o stížnostech na hluk a nepořádek před těmito zařízeními, kam musí lidé chodit kouřit.



„Typická hospoda v České republice není cukrárna,“ prohlásila Monika Jarošová (SPD). Lidé nyní musí chodit z hospod kouřit ven jako podle ní „na hanbu“. Podle Stanislava Blahy (ODS) se stal tabák na rozdíl od cukrů a tuků předmětem politického aktivismu. Ač počet nekuřáckých pohostinství podle něho rostl, zákonodárci vnesli do této evoluce revoluci. „Doporučuji výrazně zpomalit,“ nabádal poslance.

Rovněž podle Ondřeje Veselého (ČSSD) bylo chybou, že Sněmovna zvolila v minulém volebním období nejextrémnější z možných způsobů. Patrik Nacher (ANO) pokládá nynější stav za alibismus, když v podstatě říká, aby lidé kouřili, aby stát vybíral z tabákových výrobků daně, ale nikoli v tom nejpřirozenějším prostředí. Kuřáci se jen přemístili do míst, kde jsou víc vidět, podotkl.

Se zmírněním zásadně nesouhlasil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), jenž ve středu ze skupiny odpůrců změn nynějších restrikcí vystupoval nejčastěji. Mimo jiné - s odvoláním na průzkumy veřejného mínění, řekl, že zastánci zmírnění bojují proti většině společnosti. Omezení míst pro kouření podle něho musí mít pozitivní dopad na zdraví lidí i na ekonomiku. „Dejme zákonu čas aspoň několik let,“ řekl ministr.

Předloha, za níž stojí Marek Benda z ODS, by přinesla možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů, v nichž se nepodává jídlo, by se mohli rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Novela by dále zrušila odpovědnost hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

O zrušení úplného zákazu kouření v restauracích rozhodoval v dubnu z podnětu skupiny senátů Ústavní soud, ponechal jej v platnosti. Zrušil ale zákaz pití alkoholu u činností, při nichž by člověk mohl ohrozit sebe sama, a zúžil zákaz prodeje tabáku a alkoholu na akcích pro děti.