Poslanci jednají o GIBS za zavřenými dveřmi

PRAHA Poslanci v úterý diskutují o situaci kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) za zavřenými dveřmi. Neveřejné jednání Sněmovny prosadilo hnutí ANO. Svolání schůze podnítila TOP 09 spolu se zákonodárci některých dalších klubů. Premiér Andrej Babiš (ANO) by na ní měl vysvětlovat kázeňské řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem.

Pro uzavření celého jednání, tedy i části před schvalováním návrhu programu schůze, hlasovali vedle zákonodárců ANO také poslanci SPD, ČSSD a KSČM. Sněmovna před tím nepodpořila návrh Pirátů, aby poslanci debatovali neveřejně až po případném schválení návrhu programu.



Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že uzavření jednání respektuje. Znamená to ale, že veřejnost se nedozví ani důvody, proč byla schůze svolána, uvedl.

Babiš tvrdí, že v Murína ztratil důvěru, zpochybňuje také hospodaření inspekce. Inspekce už dříve uvedla, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý „bez skandálu“. Murín rezignovat odmítl. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby.

Zamkli galerie pro novináře i hosty, televizní přenos byl přerušen

Inspekce v úterý zopakovala, že kázeňské řízení je neveřejné a k jeho zdůvodnění a obsahu se nemůže podrobněji vyjadřovat. „Obecně se dá pouze konstatovat, že součástí řízení jsou především výtky ze vzájemné spolupráce mezi GIBS a státními zástupci,“ napsala.

Kalousek tvrdí, že Babiš, který čelí stíhání v případu Čapí hnízdo, se evidentně nechce smířit s politickou nezávislostí GIBS. Proces, který Babiš zahájil, je podle něho snem všech obviněných, chtěli by rozhodovat o svých vyšetřovatelích.

Pracovníci sněmovní kanceláře zamkli galerii pro novináře i pro hosty. Uzavřeli také prostory před jednacím sálem, takzvané kuloáry. Technici přerušili televizní přenos ze sálu na vnitřním okruhu i na internetu.

Neveřejně Sněmovna jednala v únoru 2016 o případu údajného úniku informací z Bezpečnostní rady státu. Vztahoval se k propuštění pětice Čechů zadržovaných v Libanonu. V dubnu 2010 poslanci debatovali za zavřenými dveřmi o odvolání tehdejšího prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala proti pokutě, kterou dostal za to, že neumožnil poslancům zkontrolovat hospodaření úřadu. Předtím zasedala Sněmovna neveřejně v září 2006. Poslanci tehdy projednávali zprávu o odposleších politiků.

Na neveřejném jednání se Sněmovna může usnést zejména tehdy, kdy projednává utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti. Neveřejné schůze se mohou kromě poslanců účastnit i prezident a ministři. Ostatní mohou být přítomni jen se souhlasem Sněmovny.