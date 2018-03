Okamura zůstává ve vedení sněmovny. Pro jeho odvolání nenašli lidovci dost hlasů

PRAHA Poslanci ve středu neodvolali z funkce místopředsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), který čelil kritice kvůli svým výrokům o koncentračním táboře pro Romy v letech u Písku. Poslancům se nepodařilo schválit program mimořádné schůze, když pro něj nebyli představitelé SPD, KSČM a až na Rostislava Vyzulu ani zástupci ANO. Opozice výsledek jednání kritizovala, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) naopak uvedl, že se Okamura za své výroky omluvil a jeho odvolání nebylo aktuální.

Hlasování předcházela zhruba hodinová diskuse. Podle Okamurových odpůrců předseda SPD zlehčil utrpení lidí při romském holokaustu a neměl by reprezentovat Česko ve vysoké ústavní funkci. Naopak místopředseda SPD Radim Fiala odmítl, že by jeho hnutí bylo popíračem holokaustu.



Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) hlasování ANO označil za hanbu, podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska svým středečním postojem ANO podpořilo extremismus a nesnášenlivost. Místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan uvedl, že Sněmovna zažívá legitimizaci překrucování historie, předseda lidovců Pavel Bělobrádek kritizoval, že nevystoupil Okamura ani žádný člen vlády. Podle Pirátů má sice SPD v programu odvolatelnost politiků, jednání o odvolání Okamury ale nepřipustila.

Podle Vondráčka se Okamura za své výroky omluvil a předseda Sněmovny věří, že do budoucna bude šéf SPD své výroky kultivovat. „Já myslím, že si to uvědomil, že to vnímá jako žlutou kartu,“ řekl. Podle něj by se požadavek na odvolání Okamury mohl dostat do návrhu programu dubnové schůze Sněmovny, nechtěl ale předjímat, jak by se ANO k jeho zařazení do programu postavilo.

Zatímco se Sněmovna zabývala Okamurovými výroky o tom, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb, Muzeum romské kultury si připomnělo 75 let od prvního hromadného transportu více než 1000 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Piety se zúčastnil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Pelikán uvedl, že dal pietnímu aktu přednost před jednáním Sněmovny. „Bylo zřejmé, že na odvolání Tomia Okamury není ve Sněmovně dostatečný počet hlasů. Osobně mi připadalo užitečnější zúčastnit se středeční piety k 75. letům od prvního hromadného transportu Romů do Osvětimi a rozhovory s jejich pozůstalými,“ řekl.