Poslanci ODS budou ‚grilovat‘ Klause mladšího. Sněmovna bude řešit zvýšení penzí

PRAHA Václav Klaus mladší by měl jít „na kobereček“ před poslance vlastní ODS. Některým z nich totiž vadí, že zastává odlišné názory, než zbytek strany. Zasedne také vláda a během dne se dozvíme, kteří herci jsou nejlépe placení.

Už v 7:00 zasedne vláda.



V 10:00 začíná schůze Poslanecké sněmovny. Na programu je novela o důchodovém pojištění, která má přinést zvýšení penzí.

Už v 9:00 se sejdou poslanci ODS a zřejmě budou probírat i některé výroky Václava Klause mladšího. Ten nedávno napsal, že nevidí žádný důvod, proč by měli čeští vojáci v Afghánistánu bojovat. „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím,“ napsal Václav Klaus ml. První místopředsedkyně ODS Jana Černochová ale uvedla, že „postoj ODS je zcela odlišný od postoje Václava Klause ml“ a doporučila svému spolustraníkovi, že „by udělal lépe, kdyby se věnoval školství, kterému docela rozumí.“ Klaus navíc podpořil kandidaturu Ladislava Jakla, který jde do voleb do Senátu v barvách Okamurovy SPD.

Letní škola IT pořádá akci s legoroboty, které se zúčastní 35 studentek středních škol z celého Česka.

V Praze bude zahájena výstava fotografií Václava Berdycha Smutek těch dní aneb týden poté, která zachycuje tísnivou atmosféru po vstupu okupačních vojsk v srpnu 1968.

V Černé v Pošumaví představí děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Pavel Kozák a majitel bývalé račí farmy v Nové Peci Michael Trampota výsledky výzkumu týkající se raka pruhovaného na Lipně. V Lipně se jedná o nepůvodní, invazivní druh, je přenašeč račího moru, který likviduje české druhy raka.



Časopis Forbes zveřejní žebříček nejlépe placených herců.