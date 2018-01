Poslanci projednají Babišovo vydání ke stíhání kvůli Čapímu hnízdu

PRAHA Poslanci budou v pátek jednat o vydání vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Oba byli obviněni už před říjnovými sněmovní volbami pro podezření z dotačního podvodu a Babiš také z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vinu popíraní, stíhání má podle nich politické motivy.

Navzdory tomu Babiš a Faltýnek uvedli, že vydáni ke stíhání být chtějí. Mandátový a imunitní výbor doporučil v úterý plénu, aby policejní žádosti vyhovělo.



Na základě dosavadních postojů poslaneckých klubů i výsledku hlasování ve výboru se zdá, že pro Babišovo a Faltýnkovo vydání by se ve Sněmovně měl najít dostatečný počet hlasů. Hlasování proti avizovala pouze frakce hnutí ANO.

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu.

Obvinění čelí i Babišova manželka a dva jeho potomci

Policie žádá o vydání obou politiků ANO, protože je podezřívá z podvodu v záležitosti padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Babiš i Faltýnek to odmítají, kauzu považují za účelovou.



Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.