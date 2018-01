Poslanci vydali Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo

Výběr událostí kolem případu farmy Čapí hnízdo (Sněmovna dnes vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka ke stíhání v případu dotace na stavbu farmy): 2006 - Začala přestavba statku na konferenční centrum čapí hnízdo. V únoru 2006 se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil Andreji Babišovi. 1. prosince 2007 - ZZN AGRO, s.r.o. Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. ZZN AGRO Pelhřimov se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, majitelé akcií byli od té doby anonymní. 20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo. Červen 2010 - Farma byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Září 2010 - Udělením dotace Čapímu hnízdu se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik, a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala. Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že farma požádala v roce 2009 o jednu platbu dříve, než uhradila příslušnou fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, v roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna. Říjen 2013 - Babiš řekl týdeníku Respekt: "S Čapím hnízdem nemám nic společného ... Nevím, komu to patří." V té době Babišovo ANO mířilo za výrazným úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že společnosti půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu. Listopad 2013 - Podle Babišova prohlášení z 13. března 2016 skupina Agrofert převzala "ztrátovou a předluženou farmu". Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu. 29. prosince 2015 - Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. 2. března 2016 - Server Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů. 13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O 20 dní později na mimořádné schůzi Sněmovny řekl, že farmu tehdy vlastnili jeho dvě děti a bratr partnerky (nyní manželky). 2017: 24. května - Babiš opustil vládu. 26. května - Na twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která zveřejnila nahrávky s Babišem, se objevila auditorská zpráva ministerstva financí o farmě. Dokument dochází k závěru, že nelze prokázat ani vyloučit propojení Čapího hnízda s Agrofertem v době žádosti o dotaci. 10. srpna - Policie zaslala do Sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Žádost souvisela s kauzou dotací, 6. září Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala. 9. října - Babiš a Faltýnek byli obviněni. Oba politici vinu odmítli. Babiš proti obvinění podal stížnost. 20. - 21. října - Hnutí ANO vyhrálo volby, se zvolením do Sněmovny získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. Prezident Zeman Babiše 6. prosince jmenoval předsedou vlády. 23. října - V kauze obvinila policie 11 lidí, mezi stíhanými je podle Babiše i jeho manželka, děti a švagr. 21. listopadu - Policie zaslala do Sněmovny novou žádost o vydání Babiše a Faltýnka. 20. prosince - Oznámeno, že OLAF uzavřel své vyšetřování okolo dotací pro Čapí hnízdo. Výsledky byly postoupeny ČR. 2018: 2. ledna - Babiš řekl, že Agrofert podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování OLAF. 4. ledna - MF zveřejnilo na webu tři odstavce závěrů ze zprávy OLAF. OLAF vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných unií a ve zprávě se píše také o nesrovnalostech v projektu. - MF navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Týká se to i dotace pro Čapí hnízdo. 8. ledna - Hospodářské noviny zveřejnily na webu podrobnosti o zprávě OLAF. Ta mimo jiné uvádí, že při žádosti o dotaci Čapí hnízdo byly podány nepravdivé informace. 11. ledna - Aktuálně.cz a Hospodářské noviny zveřejnily na webu v redakčním překladu kompletní znění zprávy OLAF. 16. ledna - Před jednáním mandátového a imunitního výboru Babiš řekl, že spolu s Faltýnkem požádají Sněmovnu o vydání ke stíhání. Opět uvedl, že kauza je zpolitizovaná a jejím účelem je vyhnat ho z politiky. 19. ledna - Sněmovna vydala Babiše a Faltýnka ke stíhání.