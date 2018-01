Poslanci začali číst, co napsal OLAF. Prý toho není o moc více, než ví policie

Výbor operačního programu Střední Čechy, který rozhodne, jestli vyjme Čapí­ hnízdo z projektů podpořených Evropou, nebude mít k dispozici celou zprávu OLAF. Části zůstanou kvůli trestnímu řízení neveřejné.

Poslanci z imunitního výboru začali v pátek nastudovávat zprávu Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF), aby mohli rozhodnout, jestli doporučí plénu sněmovny vydání Andreje Babiše s Jaroslavem Faltýnkem (oba ANO) k trestnímu stíhání. Kateřina Valachová z ČSSD uvedla, že zpráva nejde nad rámec informací, které už shromáždila česká policie. Je proto vysoce pravděpodobné, že sněmovna poslance znovu vydá.



Zprávou se budou 16. ledna zabývat i členové výboru regionálního operačního programu Střední Čechy, aby rozhodli, jestli Farmu Čapí hnízdo vyškrtnou z projektů spolufinancovaných z unijních prostředků. Ti ale nebudou mít k dispozici zprávu celou, na základě analýzy a doporučení žalobců dostanou jen některé části, aby nedošlo k maření trestního stíhání. ROP Střední Čechy dodal, že se přihlásil jako vedlejší účastník do trestního řízení, aby se mohl případně hlásit ke škodě.

Jak LN již informovaly, nahlédly do doporučení a souhrnu závěrů, které evropský úřad odeslal do České republiky. Hlavní závěr je vyjmout celé Čapí hnízdo coby nezpůsobilý výdaj, protože příjemce dotace v podkladech lhal. „Zástupci projektu poskytly nepravdivé informace a zatajili důležité informace řídící autoritě operačního programu. Zatajené informace ukazují, že společnost netrpěla typickými překážkami, jakým čelí malé a střední podniky, pročež je Evropská komise oprávněná zamítnout poskytnutí finanční pomoci,“ píše se v sumáři závěrů.

Odkaz na paragrafy

Tato část bruselské prověrky neztotožňuje výčet pochybení s konkrétními trestnými činy, protože inspektoři OLAF k tomu nemají nástroje ani oprávnění. Výslovně se tu tak nehovoří o podvodu nebo lidech, kteří ho měli spáchat, ale odkazem lze na podvod narazit v přehledu právních ustanovení, která mohla být případně porušena.

V soupisu zákonů či předpisů, k ­jejichž porušení mohlo dojít, je zákon o podpoře malého a středního podnikání, pravidla způsobilosti strukturálních fondů nebo paragrafy 212 a 260 českého trestního zákoníku. To první je dotační podvod, druhé pak poškození finančních zájmů Evropské unie.

Proto OLAF navrhl –­ a Komise s­ jeho doporučením souhlasila –, aby celých 42,498 milionu korun, které měly jít na Čapí hnízdo z Bruselu, přešlo ve prospěch jiného projektu. Zbytek do celkové padesátimilionové dotace, již farma získala, představuje české spolufinancování. Jestliže se i výbor ROP Střední Čechy rozhodne, že projekt vyjme z unijních akcí, může pak peníze vymáhat zpátky zahájením daňového řízení.

Spojeni holdingem

Policie již předtím, než OLAF dokončil svou prověrku, kvůli podezření ze spáchání dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie obvinila 11 lidí. Vedle premiéra Babiše s Faltýnkem jsou to Babišovi příbuzní nebo bývalí manažeři firem, které se do vzniku společnosti Farma Čapí hnízdo zapojily. Mezi nimi zpráva OLAF výslovně uvádí Janu Mayerovou a Josefa Nenadála, kteří připravovali žádost o­ dotaci a podpisy pod ní ručili za to, že uvádějí pravdivé, správné a­ úplné informace, což podle evropského úřadu i policie nedělali.

O tom, zda se stal trestný čin a­ kdo ho spáchal, musí rozhodnout český justiční systém. OLAF k ­tomu není způsobilý a ani to od něj nebylo možné čekat. „Zpráva Evropského úřadu pro boj s podvody v žádném případě neobsahuje konstatování trestného jednání jakékoli osoby, není to jejím účelem,“ uvedla Valachová.

Co zpráva obsahuje, je popis chyb, které žadatel o dotace – ztělesněný podepisujícími Mayerovou s Nenadálem – udělali, buď zanedbáním povinností, či úmyslně. Hlavní problém je podle inspektorů v tom, že Farma Čapí hnízdo se uměle vydělila z holdingu Agrofert, aby se mohla tvářit jako malá firma, která by bez evropské pomoci peníze nezískala, neboť banka by jí nepůjčila.

Jak ukázal už český mimořádný audit, který předcházel bruselskému šetření, najde se řada indicií, které ukazují, že farma byla s holdingem spojená. Jedním z takových dokladů bylo, že Agrofert ručil farmě za úvěr u banky HSBC.

Poslanci mají rozhodnout o vydání Faltýnka s Babišem v lednu. Babiš obvinění odmítá, policie podle něj koná účelově a cílem je prý odstavit ho z politiky.