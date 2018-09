Lékař a poslanec Brázdil profesně nezvládl výjezd k mrtvému dítěti, stěžovali si rodiče. Dočkali se omluvy

Praha Lékař a poslanec Milan Brázdil (ANO) čelí kritice za necitlivé chování. Rodiče tříleté dívky, která letos v květnu zemřela, vypověděli, že jakožto záchranář na výjezdu k ohledání těla odmítal přijmout, že se rozhodli o vážně nemocnou dceru paliativně starat doma, a vytýkal jim to. Navíc je přesvědčoval, že je nutná pitva, přestože ji odmítli. Na to podle zákona měli právo. Brázdil se po průtazích omluvil.

Dcera manželů Heliksových trpěla akutní lymfoblastickou leukémií. Protože už neexistoval způsob, jak ji vyléčit, měli ji její rodiče v domácí paliativní péči. „Byli jsme s dcerou celou noc, v okamžiku, kdy dodýchala, tak jsme u ní byli oba. Sami jsme se s ní rozloučili a zhruba po hodině jsme volali záchranku,“ popsala pro MF Dnes, která informaci přinesla, matka zemřelé holčičky.



Lékařem záchranky, který přijel, byl právě Milan Brázdil. „Když přiběhl do pokoje, rozhodil rukama a zeptal se: ‚Co to je?‘ Tím to začalo,“ řekla Heliksová. Protože situaci popsali operátorce, musel podle ní Brázdil vědět, kam jede. „Vyptával se nás, co nás to napadlo nechat ji zemřít doma, jestli k tomu máme nějaké náboženské důvody,“ popsala deníku maminka dívky Brázdilovo nepochopení.

„Spolupracovali jsme s mobilním hospicem. Věděli jsme, že dcera zemře, a oni nás připravovali na vše nezbytné. Od nich jsem se dozvěděla, že pitva není povinná,“ nastínila Heliksová. O to větší ale bylo překvapení manželů, když je Brázdil začal přesvědčovat, že bude nutné pitvu provést. „V tu chvíli on vytáhl, že je poslanec, že zná zákony a ví, co je správné,“ vzpomíná Heliksová.



O to, aby pitva prováděna nebyla, museli Heliksovi požádat ještě následně. Současně na Brázdila podali za necitlivé a neprofesionální chování stížnost. „Pan Brázdil se omluvit odmítl,“ dodala Heliksová. Redakce MF Dnes Brázdila kontaktovala, ten ale příběh odmítl komentovat s odkazem na lékařské tajemství.

Dnes jsem dostal několik dotazů na vyjádření se ke stížností paní Heliksové týkající zákroku při ohledání jejího dítěte. V prvé řadě bych chtěl znovu vyjádřit hlubokou soustrast. Je mi líto každého ztraceného lidského života. Smrt blízkého, navíc dítěte, je vždy zdrcující událostí. Vím, o čem mluvím. Za téměř třicet let služby na záchrance jsem byl u tisíců případů, pomohl jsem tisícům lidem, ale také jsem ohledal mnoho zemřelých. Práce záchranáře je hodně psychicky náročná, ale když ji děláte tak dlouho a chcete ji dělat dobře, musíte být psychicky odolní. Věřte ale, že ani po třiceti letech služby jsem si na smrt, natož dítěte, nikdy nezvykl.

Může se pak stát, a to musím se vší pokorou uznat, že některá moje reakce se rodičům, kteří čelí tak složité životní situaci, může zdát neadekvátní. Snažím se tomu všemi silami předcházet, ve většině případů úspěšně. Jako lékař se vždy držím standardních postupů, chovám se profesionálně. Bylo tomu tak i v tomto případě, ale jsme jenom lidé.

Souhlasím, že lidský přístup, empatie a slušné chování lékařů je základ a nesmí se nikdy vytratit.

A jestli paní Heliksová vnímala mou práci tak, že jsem zrovna tohle nezvládl, velmi mě to mrzí a tímto se jí a celé její rodině omlouvám.

V pátek však přece jenom zveřejnil omluvu manželům Heliksovým na Facebooku. „Práce záchranáře je hodně psychicky náročná, ale když ji děláte tak dlouho a chcete ji dělat dobře, musíte být psychicky odolní. Věřte ale, že ani po třiceti letech služby jsem si na smrt, natož dítěte, nikdy nezvykl,“ uvedl Brázdil ve facebookovém příspěvku.

„Souhlasím, že lidský přístup, empatie a slušné chování lékařů je základ a nesmí se nikdy vytratit. A jestli paní Heliksová vnímala mou práci tak, že jsem zrovna tohle nezvládl, velmi mě to mrzí a tímto se jí i celé její rodině omlouvám,“ napsal.

Výrok o homosexuálech

Lékař a poslanec Brázdil na sebe upoutal pozornost naposledy v červnu letošního roku, kdy opakovaně označil homosexuály za postižené lidi, kteří nemají nárok na to, aby byli manželé a měli děti. Reagoval tak na email občanky Venduly Svobodové, která se jej ptala, proč se domnívá, že manželství je pouze záležitostí muže a ženy. Později v rozhovoru pro server Lidovky.cz upřesnil, že postižení jsou tím, že nemohou mít děti.



Brázdil, který mimo jiné pracuje jako lékař letecké záchranné služby v Olomouci, v roce 2010 převzal od tehdejšího prezidenta Václava Klause ocenění Zlatý záchranářský kříž. Zasloužil si jej tím, že rok předtím zachránil život muži, jehož do srdce zasáhla metr a půl dlouhá tříska z pily.

Rodák z Uherského Hradiště se díky tomu těšil popularitě, která mu v roce 2013 dopomohla do Poslanecké sněmovny. Na desátém místě kandidátky ANO v Olomouckém kraji získal 3193 preferenčních hlasů a předskočil i tamního lídra hnutí Jaroslava Faltýnka. Loni v parlamentních volbách svůj mandát obhájil. Preferenční hlas mu udělilo 7208 voličů, což jej z z šesté pozice opět posunulo na první místo krajské kandidátky.