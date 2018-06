Poslanec a lékař Brázdil označil homosexuály za postižené. Nemohou dle něj být manželé a mít děti

PRAHA Poslanec Milan Brázdil (za ANO) se nevybíravě vyjádřil na adresu homosexuálů. Opakovaně je označil za postižené lidi, kteří nemají nárok na to, aby byli manželé a měli děti. Reagoval tak na email občanky Venduly Svobodové, která se jej ptala, proč se domnívá, že manželství je pouze záležitostí muže a ženy. Brázdil, jenž situaci nechce dále komentovat, patří k signatářům návrhu novely zákona, který manželský svazek takto striktně definuje.

O neostýchavém komentáři poslance Milana Brázdila jako první informoval regionální zpravodajský portál Olomoucká drbna. Vendula Svobodová konverzaci nejprve zveřejnila na sociálních sítích. Redakce serveru vzápětí ženu zkontaktovala, aby ověřila pravost komunikace. Zjistila, že emaily byly do její schránky odeslány z platné poslanecké adresy zákonodárce.



Vše odstartoval dopis, jenž Svobodová rozeslala hromadně všem signatářům návrhu novely zákony, který žádá ústavní ochranu pro manželství jakožto svazek muže a ženy.



Svobodová, jež žije v homosexuálním vztahu, se na poslance obrátila, aby se jich zeptala, proč mají za to, že manželství by mělo být definováno pouze takto. S jednotlivými zástupci dolní komory Parlamentu se chtěla sejít a probrat záležitost osobně.



„Nesem hňup, ale nohama na zemi“

Jedním z těch, kteří Svobodové na dopis odpověděli, byl právě Milan Brázdil. „Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup za koho mne máte. Mimoňi jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti,“ odepsal v první reakci.



Oba aktéři si následně vyměnili ještě několik zpráv (úplnou konverzaci najdete ZDE). Svobodová poslance opakovaně prosila o setkání a ptala se ho, proč homosexuálům upírá stejná práva, která mají heterosexuální páry.

„Těmto postiženým lidem nic neupírám. Ať si dělají všechno, co potřebují a chtějí v rámci zákonů a slušných mravů a hlavně tam, kde se to dělat smí,“ odpověděl Brázdil.



„Zavolejte mému asistentovi a nějak to s ním naplánujte. V Praze ve sněmovně jsem mluvil s mnoha takto postiženými lidskými bytostmi a vždy jsem to vyřešil,“ dodal k žádosti o osobní setkání.



Serveru Lidovky.cz Milan Brázdil sdělil, že se k záležitosti odmítá vyjadřovat. Pravost zmiňované konverzace nepopřel.

„Podepsal jsem návrh novely ústavního zákona, ve kterém se mluví o tom, že manželství je mezi mužem a ženou. A dál to raději nechci komentovat,“ napsal v SMS zprávě. Na rozšiřující dotazy posléze reagoval pouze zopakováním toho, že je pro manželský svazek jen mezi lidmi opačného pohlaví, následně se odmlčel.

Olomoucký hrdina

Redakce oslovila s žádostí o vyjádření i předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Na dotazy ovšem dosud nereagoval.



Brázdil, který mimo jiné pracuje jako lékař letecké záchranné služby v Olomouci, v roce 2010 převzal od tehdejšího prezidenta Václava Klause ocenění Zlatý záchranářský kříž. Zasloužil si jej tím, že rok předtím zachránil život muži, jehož do srdce zasáhla metr a půl dlouhá tříska z pily.

Rodák z Uherského Hradiště se díky tomu těšil popularitě, která mu v roce 2013 dopomohla do Poslanecké sněmovny. Na desátém místě kandidátky ANO v Olomouckém kraji získal 3193 preferenčních hlasů a předskočil i tamního lídra hnutí Jaroslava Faltýnka. Loni v parlamentních volbách svůj mandát obhájil. Preferenční hlas mu udělilo 7208 voličů, což jej z z šesté pozice opět posunulo na první místo krajské kandidátky.