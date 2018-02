Poslankyně Jana Vildumetzová z ANO se vzdá funkce karlovarské hejtmanky

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) opustí funkci hejtmanky a ponechá si poslanecký mandát. Přijde tak i o místo předsedkyně Asociace krajů ČR. Náhradu za sebe v čele kraje chce najít maximálně do konce roku, věří ale, že to bude podstatně dříve. Hejtmanka to řekla krajským zastupitelům.

Uvedla, že vždy odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, kterou si ponechá. Od loňského listopadu tak byla naplno hejtmankou i poslankyní.



K rozhodnutí pro jednu z funkcí vyzvalo své hejtmany, kteří se stali poslanci, vedení hnutí ANO hned po parlamentních volbách.